Melilli, lunedì a Città Giardino si inaugura il nuovo studio pediatrico

Il Comune di Melilli fa sapere che lunedì 28 luglio 2025, alle 10:30, si terrà l’inaugurazione del nuovo Studio Pediatrico di Città Giardino, in Via Rimini 7. L’apertura della struttura segna un momento significativo per la comunità locale, resa possibile grazie all’ingresso della Dott.ssa Federica Sullo, nominata nuova Pediatra di riferimento per l’area, a seguito delle recenti interlocuzioni tra l’amministrazione comunale e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa. Una nomina attesa, che rappresenta un primo, importante passo per fronteggiare l’attuale carenza di servizi sanitari pediatrici nella zona.

Per l’occasione, l’inaugurazione si svolgerà in formula Open Day, aperta a tutta la cittadinanza: un’opportunità preziosa per famiglie e genitori, che potranno conoscere direttamente la nuova pediatra, ricevere informazioni dettagliate sul servizio e visitare i nuovi locali dello studio.





Questo risultato è il frutto di un percorso di ascolto e collaborazione con i cittadini, culminato nell’incontro tenutosi lo scorso 16 giugno 2025, nei locali della delegazione amministrativa di Città Giardino, dove il sindaco, Giuseppe Carta, ha incontrato i genitori della frazione per affrontare, in un clima di dialogo e confronto diretto, le criticità legate all’assistenza medica pediatrica.

All’incontro avevano preso parte anche il dottor Lorenzo Spina, il Direttore Sanitario dell’Asp di Siracusa, Salvo Madonia, e componenti dell’amministrazione comunale.

Tra i temi discussi, grande rilievo avevano avuto le prospettive di assunzione di nuovi professionisti sanitari, la possibilità di nomine di supplenza a breve termine e l’individuazione di soluzioni strutturali e a lungo termine per garantire la continuità dell’assistenza pediatrica nella Frazione.

Proprio al termine di quell’incontro – in via informale – era stato annunciato come il procedimento per il subentro del nuovo pediatra fosse già in corso, rassicurando le famiglie sulla volontà dell’Amministrazione e delle istituzioni sanitarie di agire in tempi rapidi.

L’inaugurazione dello studio della Dott.ssa Sullo rappresenta oggi il risultato tangibile di quell’impegno. L’Amministrazione invita tutta la cittadinanza a partecipare all’evento, simbolo di vicinanza e attenzione verso i bisogni reali del Territorio