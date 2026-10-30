Melilli, Martina Todaro e Paolo Italia nuovi assessori della Giunta del sindaco Carta

Politica · Palazzo di Città

Nuove energie nella Giunta comunale di Melilli. Il Sindaco, On. Giuseppe Carta, ha nominato Martina Todaro e Paolo Italia nuovi assessori, con l’obiettivo di rafforzare l’azione amministrativa e dare maggiore spazio alle giovani professionalità. La nuova composizione della Giunta sarà presentata oggi, venerdì 30 ottobre, alle ore 17:30, in Consiglio comunale.

Martina Todaro, docente laureata in Scienze della Formazione, assume l’assessorato alla Pubblica Istruzione e Università, con deleghe a Edilizia Scolastica, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Università, Decentramento ed Efficientamento Energetico. Paolo Italia, tecnico diplomato, dipendente della zona industriale e con esperienza nell’associazionismo, guiderà l’assessorato a Ecologia, Mobilità e Protezione Civile, occupandosi di Protezione Civile, Igiene Pubblica, Mobilità e Parcheggi, Cimiteri e Toponomastica.

Una scelta che valorizza il ricambio generazionale e rafforza l’attenzione verso Villasmundo, nell’ambito di una rappresentanza amministrativa che guarda a tutte le comunità del territorio. Confermati Cristina Elia, Vicesindaco e assessore alle Politiche della Famiglia, Sanità e Affari Legali; Massimo Magnano, assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica e Viabilità; e Agatino Aloisio, assessore allo Sviluppo Economico, Cultura e Turismo. Accanto al rinnovamento della squadra amministrativa, il Sindaco Carta traccia le priorità dei prossimi mesi, con una serie di opere destinate a incidere concretamente sullo sviluppo del territorio.

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A Città Giardino, grazie a un finanziamento regionale di 5 milioni di euro, sarà realizzata la nuova rete idrica. L’intervento seguirà il completamento della rete del gas metano, la cui messa in gas è prevista per il 4 novembre. Per Villasmundo sono previsti la riqualificazione di via Adige e dell’area del Piano Fiera e la realizzazione del nuovo stadio comunale, due interventi centrali nella programmazione per il biennio 2026–2027.

Novità anche per Melilli centro, dove sono già iniziati i lavori per il parcheggio di San Sebastiano. È stata inoltre finanziata la riqualificazione di via Iblea, da Piazza Salvatore Rizzo fino a via Italia, mentre prosegue la progettazione di ulteriori parcheggi e interventi di miglioramento urbano.

“Con l’ingresso di due giovani figure nella Giunta comunale – dichiara il Sindaco di Melilli, On. Giuseppe Carta – vogliamo rafforzare la nostra squadra amministrativa, valorizzando competenze, professionalità e nuove energie. La nostra visione è quella di una Melilli che cresce insieme, dal centro alle frazioni. Gli investimenti programmati per Città Giardino e Villasmundo, così come gli interventi già avviati e finanziati per Melilli centro, dimostrano la volontà di trasformare gli impegni in opere concrete. Il nostro obiettivo è rappresentare e valorizzare ogni parte del territorio comunale, garantendo attenzione, servizi e opportunità a tutte le comunità. Nessuno deve essere lasciato indietro.”

Il nuovo assetto della Giunta e le prospettive dell’azione amministrativa saranno illustrati nel corso della seduta consiliare prevista per oggi alle ore 17:30.