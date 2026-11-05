Melilli, nasce la Conferenza ambientale Cami: bonifiche in sei discariche

Attualità · ambiente

Il Comune di Melilli avvia l’iter per istituire la Conferenza ambientale municipale iblea (Cami), un nuovo organismo permanente promosso dall’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Carta. Gli obiettivi sono tre: rafforzare il coordinamento tra le istituzioni, seguire da vicino le bonifiche e tutelare di più l’ambiente e la salute dei cittadini.

La proposta sarà sottoposta al Consiglio comunale per l’approvazione definitiva. Il sindaco ha già inviato un’informativa alle autorità, alle istituzioni e agli altri sindaci, per spiegare le finalità dell’iniziativa e proporre una collaborazione stabile tra gli enti.

Il progetto è particolarmente importante per Melilli, che rientra nel Sito di interesse nazionale (Sin) di Priolo e nell’Area a elevato rischio di crisi ambientale (Aerca). Qui la presenza del polo petrolchimico richiede un confronto costante tra sviluppo industriale, salute, ambiente e lavoro. Il Cami servirà a mettere in rete le informazioni, con particolare attenzione all’andamento delle bonifiche, alla transizione energetica e ai rapporti annuali di sostenibilità delle grandi aziende.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).





Le bonifiche in corso

L’istituzione della Conferenza si inserisce in un percorso più ampio di risanamento ambientale. Sono sei le discariche dove si sta già lavorando, per un investimento totale di 6,5 milioni di euro:

discarica Andolina, 2.400.000 euro;

discarica San Giuseppe, 1.500.000 euro;

discarica Dominici, 1.250.000 euro;

discarica Corvo, 650.000 euro;

discarica Canniolo, 600.000 euro;

discarica Belluzza, 100.000 euro.

A questi interventi si aggiungono altri finanziamenti, previsti dal decreto n. 930 del 17 giugno 2026, per la messa in sicurezza permanente di altri due siti: 3.107.091,95 euro per il terzo bacino della discarica Dominici e 4.280.907,56 euro per la discarica Milardo. Ci sono poi 5.598.944,20 euro per la messa in sicurezza e la bonifica delle aree del Sin di Priolo, per le quali sono già stati individuati i soggetti che realizzeranno i lavori.

L’amministrazione lavora anche ad altri due progetti. Il primo è la messa in sicurezza permanente della discarica Aprile, in contrada Bagali, che vale 6.711.959,69 euro ma non ha ancora una copertura finanziaria. Il secondo è un nuovo intervento sulla discarica Belluzza da 266.147,73 euro, per il quale è già stata presentata la richiesta di finanziamento.

Il sindaco: “Bonifiche, una priorità concreta”

“Melilli vive una condizione particolare”, dichiara il sindaco Carta, “perché alla rilevanza strategica del suo territorio industriale si affianca una responsabilità altrettanto importante: garantire la tutela della salute dei cittadini e la salvaguardia del nostro patrimonio ambientale. Con il Cami vogliamo costruire un punto di riferimento permanente, capace di mettere in relazione istituzioni, enti e soggetti coinvolti”.

“Non partiamo da zero”, aggiunge. “Gli interventi già in corso dimostrano che il risanamento ambientale è una priorità concreta. Ma le bonifiche non possono essere affrontate come interventi isolati: occorrono una visione complessiva, un monitoraggio continuo e una collaborazione istituzionale che consenta di seguire ogni fase. Vogliamo un territorio nel quale ambiente, salute, sviluppo economico e lavoro non siano obiettivi contrapposti, ma parti di una stessa strategia”.

Secondo l’amministrazione, il Cami sarà uno strumento permanente di coordinamento, capace di seguire le trasformazioni ambientali e industriali della zona, per una gestione più trasparente e condivisa delle questioni ambientali a Melilli, Villasmundo e Città Giardino.