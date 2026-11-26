Attualità · prima edizione

Letteratura ed ecologia si incontrano a Melilli con la prima edizione dell’Eco Book Festival, in programma da novembre 2026 a gennaio 2027. Il titolo scelto è “Ecopoesie del legame. Radici, rigenerazione, racconti”.

A presentare il festival è il sindaco di Melilli e presidente della IV Commissione all’Ars, Giuseppe Carta, con un manifesto costruito sulle tre parole chiave della rassegna. Le radici sono il legame con la terra, la lingua, i luoghi e le generazioni passate: “Ciò che ci precede non è mai una gabbia, ma la terra feconda da cui veniamo”. La rigenerazione è il compito del presente: curare le ferite inflitte all’ambiente e ricucire il rapporto tra l’uomo e la natura. I racconti, infine, sono il cuore dell’iniziativa: “La letteratura non è ornamento, ma il battito cardiaco della civiltà”.

L’obiettivo è fare del festival uno spazio in cui la parola scritta alimenti una nuova sensibilità ecologica. “Non vi è vera transizione ecologica senza una rigenerazione del desiderio”, si legge nel manifesto, “e non vi è futuro per la terra se non torniamo ad abitare, con cura e tremore, la casa comune delle storie”.