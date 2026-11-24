Cultura · Al via venerdì

La letteratura come strumento per riscoprire il legame con i luoghi, interrogarsi sulle trasformazioni del presente e immaginare nuove forme di rapporto con l’ambiente. È questa la visione alla base della prima edizione dell’Eco Book Festival, in programma a Melilli, alla Terrazza degli Iblei, tra novembre 2026 e gennaio 2027.

La rassegna si svilupperà attorno al tema “Ecopoesie del legame. Radici, Rigenerazione, Racconti”, tre parole che ne definiscono il manifesto culturale e il filo conduttore. Un percorso che intende mettere in relazione la memoria e l’appartenenza con la necessità di ripensare il presente, riconoscendo nella letteratura uno spazio di riflessione sulla fragilità della vita e sul futuro della terra.

“Ciò che ci precede non è mai una gabbia, ma la terra feconda da cui veniamo”, recita il manifesto della prima edizione. Le radici, in questa prospettiva, non rappresentano un vincolo, ma il legame con la terra, la lingua, i luoghi e le generazioni che hanno costruito la nostra identità.

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Da qui il passaggio alla rigenerazione, intesa non soltanto come tutela dell’ambiente, ma come necessità di ricucire il rapporto tra l’essere umano e il mondo vivente, intervenendo sulle ferite dell’ecosistema materiale e spirituale. Una trasformazione che riguarda anche il modo di pensare e di abitare i territori.

Il terzo elemento, quello dei racconti, assegna alla letteratura un ruolo centrale. La parola scritta viene presentata come uno strumento capace di dare voce alle contraddizioni del presente, alla bellezza e alla fragilità dell’esistenza. Non un semplice ornamento culturale, dunque, ma una componente essenziale della vita collettiva.

Nel paesaggio mediterraneo di Melilli, l’Eco Book Festival si propone così come uno spazio di incontro e confronto tra cultura, sensibilità ambientale e identità territoriale. La convinzione da cui nasce è che la transizione ecologica non possa limitarsi ai cambiamenti materiali e tecnologici, ma debba accompagnarsi anche a una rigenerazione culturale e a un diverso modo di guardare al rapporto tra comunità e ambiente.

Un invito a tornare ad abitare con consapevolezza la propria terra e a riconoscere nelle storie condivise una risorsa per costruire il futuro.