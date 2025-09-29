Melilli, Nella Tranchina eletta nuova presidente di Italia Nostra Sicilia

Dopo anni di intensa attività alla guida di Italia Nostra Sicilia, il professore Leandro Janni ha concluso il suo mandato da residente regionale, cedendo il testimone a Nella Tranchina, eletta all’unanimità nuova presidente durante il Consiglio Regionale di domenica 28 settembre 2025, svoltosi nella prestigiosa Sala degli Oratori di Palazzo Moncada a Caltanissetta.

La presidenza di Janni ha segnato una stagione di forte impegno culturale e civile, caratterizzata dalla difesa del paesaggio, dalla tutela dei beni storici e dalla valorizzazione delle identità territoriali. Sotto la sua guida, Italia Nostra Sicilia ha portato avanti battaglie decisive per la salvaguardia del patrimonio artistico e naturale, stringendo alleanze con istituzioni, associazioni e cittadini, e affermandosi come punto di riferimento per la tutela dei beni comuni.

Il passaggio di consegne avviene nel segno della continuità, ma anche con uno sguardo nuovo rivolto al futuro.

Nella Tranchina, già presidente della sezione di Italia Nostra Melilli, porta con sé una lunga esperienza professionale e associativa. Docente di Tecnologia e Informatica per oltre quarant’anni, si è occupata non solo dell’insegnamento ma anche della progettazione e del coordinamento di numerose iniziative scolastiche dedicate all’educazione ambientale, alla sicurezza, alla protezione civile e alla cittadinanza attiva, collaborando con enti e associazioni quali UNESCO, AICA per SERR, Fondazione AIRC, Legambiente e Italia Nostra.

Ha seguito con attenzione l’innovazione didattica, promuovendo l’introduzione delle nuove tecnologie a scuola e svolgendo attività di tutoraggio e formazione per docenti e tirocinanti. Ha conseguito diverse certificazioni informatiche (ECDL, LIM Interactive Teacher, Gestione Infrastruttura Tecnologica) e promosso progetti premiati a livello nazionale ed europeo (Federchimica, ISAB, UNESCO, SERR), fino alla selezione per Expo 2015.

Iscritta a Italia Nostra Siracusa dal 2012, nel 2015 ha costituito con Giuseppe Immè Sofia Bongiovanni, Anna Maria Santapaola il presidio di Melilli che nel 2017 è diventato sezione autonoma. Da allora, sotto la sua presidenza, la sezione ha realizzato numerose iniziative di ricerca, divulgazione e sensibilizzazione in collaborazione con enti locali, scuole e associazioni, rafforzando il legame tra comunità e territorio e promuovendo una cultura della sostenibilità.

La sua elezione a presidente regionale rappresenta dunque una continuità ideale con il lavoro svolto da Janni, ma anche l’avvio di una nuova fase, in cui innovazione e sostenibilità si intrecciano con l’impegno consolidato nella difesa dei beni comuni.

Nel corso del Consiglio Regionale sono stati eletti anche: vicepresidenti Leandro Janni e Annalisa Raffa; Giuseppe Immè, segretario; Giuseppe Alberto Anzaldi, tesoriere; Guglielmo Maneri e Totò Pellegrino, componenti della Giunta. La referente regionale per il settore Educazione, già in carica, è Silvana Pirruccello.

Nel suo intervento, la nuova presidente ha dichiarato: “L’elezione a presidente regionale di Italia Nostra Sicilia è per me un grande onore e una responsabilità che accolgo con entusiasmo e spirito di servizio. Vi ringrazio per la fiducia e sono certa che, con la collaborazione e l’impegno di tutte le Sezioni, potremo continuare a portare avanti i valori della nostra associazione e a tutelare con passione il patrimonio culturale e paesaggistico della nostra amata Sicilia. Il passaggio di consegne non rappresenta soltanto un cambio di leadership, ma il segno di un’Associazione viva, capace di rinnovarsi mantenendo salde le proprie radici. A Leandro Janni va il ringraziamento per l’opera fin qui svolta con dedizione e passione.”