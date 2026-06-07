Melilli, Noemi Mazzotta premiata con l’Aretusa d’Argento: esempio di talento, disciplina e passione

Una serata carica di emozione, orgoglio e soddisfazione quella vissuta da Noemi Mazzotta, giovane atleta della Pro Sport Melilli, insignita del prestigioso Premio Aretusa d’Argento, giunto alla sua sesta edizione e organizzato dal Dopolavoro ISAB di Priolo.

Un riconoscimento importante, assegnato a personalità che si distinguono per meriti sportivi, professionali e umani, diventando esempio positivo per il territorio e per le nuove generazioni. Per Noemi, guidata dal maestro Samuel Nocera, questo premio rappresenta il coronamento di un percorso costruito con sacrificio, dedizione e grande passione per il karate.

Particolarmente significativa la motivazione con cui è stata premiata: “Campionessa dentro e fuori dal tatami. Per lo straordinario successo conquistato e per l’onore di vestire i colori della rappresentativa siciliana. Che questo traguardo sia solo un passo verso i futuri e radiosi successi che attendono il tuo talento e la tua determinazione.”

Parole che descrivono perfettamente non solo i risultati sportivi raggiunti dall’atleta melillese, ma anche i valori che da sempre la accompagnano dentro e fuori dalle competizioni: rispetto, disciplina, impegno e spirito di sacrificio.

Dietro ogni medaglia e ogni successo, infatti, si nascondono ore di allenamento intenso, rinunce e una straordinaria forza mentale che hanno permesso a Noemi di affrontare ogni sfida con determinazione e maturità.

Grande soddisfazione anche in casa Pro Sport Melilli, realtà sportiva che continua a distinguersi nel panorama regionale grazie al lavoro costante svolto dal maestro Samuel Nocera e dall’intero staff tecnico.

Il Premio Aretusa d’Argento assume dunque un valore simbolico importante: non soltanto il riconoscimento di quanto costruito fino ad oggi, ma anche un incoraggiamento a continuare a inseguire obiettivi sempre più ambiziosi.

Per Noemi Mazzotta, il futuro appare ricco di prospettive e nuove sfide, con la consapevolezza di rappresentare con orgoglio Melilli e la Sicilia nel mondo del karate.

Applausi e complimenti, dunque, per una giovane atleta che continua a distinguersi non solo per i risultati ottenuti sul tatami, ma soprattutto per i valori umani che riesce a trasmettere attraverso lo sport.