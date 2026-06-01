Melilli, Noemi Mazzotta si conferma Campionessa Regionale Juniores di Karate

Grande soddisfazione per la Pro Sport Melilli e per il Maestro Samuel Nocera: al Campionato Regionale Juniores di Karate, disputato al PalaRescifina di Messina, l’atleta Noemi Mazzotta ha conquistato ancora una volta il titolo di Campionessa Regionale, ottenendo inoltre la qualificazione al prossimo Campionato Italiano.

La giovane karateka ha dimostrato ancora una volta talento, determinazione e grande maturità agonistica, riuscendo a imporsi in una competizione di alto livello che ha visto la partecipazione dei migliori atleti regionali della categoria. Grazie a questo importante risultato, Noemi stacca il pass per la fase nazionale che si terrà al PalaPellicone di Ostia dal 19 al 21 giugno.

Un traguardo prestigioso che premia il lavoro quotidiano svolto in palestra, l’impegno costante dell’atleta e la preparazione tecnica seguita dal Maestro Samuel Nocera, da sempre punto di riferimento per la crescita sportiva dei giovani talenti della società melillese.

Ma gli impegni per Noemi non finiscono qui. Già nelle prossime ore partirà infatti per Taranto insieme alla Rappresentativa Sud Italia, dove avrà l’opportunità di confrontarsi con alcuni tra i più forti atleti del panorama nazionale in un’importante esperienza di crescita sportiva e personale.

La vittoria regionale rappresenta un nuovo tassello in un percorso ricco di soddisfazioni e conferma Noemi Mazzotta tra le promesse più interessanti del karate giovanile italiano.

Adesso l’attenzione è rivolta al Campionato Italiano di Ostia, appuntamento fondamentale della stagione, dove l’atleta siciliana proverà ancora una volta a distinguersi e a portare in alto i colori della Pro Sport Melilli.