Melilli, nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Musicale Ibleo “Emanuele Carta”

Entra nel vivo il percorso dell’Istituto Musicale Ibleo “Emanuele Carta”, la nuova istituzione culturale voluta dal Comune di Melilli per valorizzare la tradizione musicale e bandistica del territorio. Nella giornata di ieri, 12 gennaio 2026, è stato ufficialmente designato il Consiglio di Amministrazione, segnando un passaggio fondamentale nella fase operativa dell’Ente.

L’Istituto è nato formalmente l’8 agosto 2025, alla presenza del sindaco di Melilli, On. Giuseppe Carta, e del vicesegretario comunale, prof. avv. Daniel Amato. Con sede in via Italia, di fronte alla Villa Comunale, l’Istituto gode di autonomia gestionale, organizzativa e contabile e persegue obiettivi di pubblico interesse nei settori musicale, educativo e culturale, con particolare attenzione alla tutela e alla promozione del patrimonio musicale locale.

Tra le attività principali figurano l’organizzazione di corsi di formazione musicale, percorsi preaccademici, attività di formazione coreutica e musicale, oltre alla produzione e promozione di concerti, rassegne ed eventi e alla realizzazione di studi e pubblicazioni di carattere musicale.

Il Consiglio di Amministrazione, composto da sei membri, risulta così costituito: Salvatore Fargione nel ruolo di presidente, Giuseppe Ragusa vicepresidente, Sebastiano Magnano componente, Sebastiano Pulvirenti direttore amministrativo, Michele Netti direttore artistico e Luigi Zimmitti musical ambassador.

Il nuovo organismo fungerà da cabina di regia unitaria per due presìdi fondamentali della vita culturale cittadina: il Corpo Bandistico “Città di Melilli” e la Scuola di Musica melillese, che vengono così ricondotti sotto l’egida dell’Istituto Musicale Ibleo.

Proprio la Scuola di Musica avvierà inizialmente due corsi a indirizzo bandistico-orchestrale, dedicati alle percussioni e al clarinetto. Il reclutamento degli studenti prenderà avvio tra circa venti giorni, dando il via concreto alle attività formative e aprendo una nuova stagione per l’educazione musicale a Melilli.

Un progetto che punta a rafforzare l’identità culturale del territorio e a offrire nuove opportunità formative alle giovani generazioni, nel solco di una tradizione musicale storica e fortemente radicata nella comunità.