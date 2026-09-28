Melilli ospita il Tour di Solidarietà e Legalità: sport e beneficenza allo Stadio Comunale

Sport · VI edizione

Sport, solidarietà e legalità si incontrano a Melilli in occasione del 6° Tour di Solidarietà e Legalità, in programma sabato 3 ottobre 2026, dalle 15 alle 19, allo stadio Comunale di Melilli. L’iniziativa, promossa da Coisp Siracusa assieme alla Squadra di Calcio Città di Melilli Polizia Locale, rientra in un percorso che coinvolge diverse realtà delle province di Siracusa e Catania con l’obiettivo di utilizzare lo sport come occasione di incontro, sensibilizzazione e solidarietà.

Al centro della giornata un torneo di beneficenza, che vedrà scendere in campo diverse rappresentative accomunate dalla volontà di sostenere, attraverso lo sport, iniziative di carattere sociale. Una manifestazione che intende valorizzare il calcio non soltanto come momento agonistico, ma come strumento capace di trasmettere valori quali rispetto delle regole, partecipazione, collaborazione e attenzione verso gli altri.

“Lo sport ha una straordinaria capacità di unire le persone e di creare comunità. Iniziative come il Tour di Solidarietà e Legalità rappresentano un’occasione per stare insieme e, allo stesso tempo, sostenere finalità importanti per il nostro territorio. Invito i cittadini, le famiglie e tutti gli appassionati di sport a partecipare e a condividere con noi questo pomeriggio di solidarietà e partecipazione”, dichiara il sindaco di Melilli, On. Giuseppe Carta.