Melilli, parte la mensa nelle scuole dell’infanzia: da oggi si ritirano i buoni pasto

Attualità · da lunedì

Da oggi, giovedì 15 ottobre, le famiglie dei bambini delle scuole dell’infanzia di Melilli centro, Villasmundo e Città Giardino possono ritirare i buoni mensa. Il servizio di refezione scolastica partirà infatti lunedì 19 ottobre.

È un servizio molto atteso, pensato per sostenere i genitori e migliorare la qualità dei servizi scolastici. Sarà attivo in via sperimentale fino al 31 dicembre 2026, in attesa che parta la mensa comunale.

Il Comune ha organizzato aperture straordinarie nel Palazzo municipale di Melilli, in piazza Filippo Crescimanno 1, e nelle delegazioni di Villasmundo e Città Giardino:

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oggi, giovedì 15 ottobre: dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18, in tutte e tre le sedi;

venerdì 16 ottobre: dalle 8.30 alle 13.30, in tutte e tre le sedi, e dalle 15 alle 18 solo al Palazzo municipale di Melilli;

sabato 17 ottobre: dalle 10 alle 13, solo al Palazzo municipale di Melilli.

Dopo questa prima fase, i buoni si potranno ritirare all’Ufficio Pubblica istruzione:

lunedì e giovedì dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30;

martedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12.30.

Le tariffe dipendono dalla residenza e dalla situazione economica della famiglia:

residenti con Isee sotto i 10.632,94 euro: esenti;

residenti con Isee pari o superiore a 10.632,94 euro: 1,98 euro a pasto;

non residenti: 5,50 euro a pasto.

Le famiglie che hanno già presentato la domanda e devono pagare possono fare il versamento sui conti del Comune di Melilli – Servizio Tesoreria:

Iban bancario: IT78S 05036 84730 CC0710422979;

Iban postale: IT82F 07601 17100 000010527968.

Nella causale vanno indicati l’anno scolastico 2026/2027, il numero di buoni mensa e il nome dell’alunno, come spiegato nell’avviso del Comune.

“L’avvio della refezione scolastica è un aiuto importante per le famiglie del nostro territorio – sottolinea il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta – Sappiamo quanto sia fondamentale poter contare su servizi che semplificano la vita di tutti i giorni e permettono ai genitori di conciliare il lavoro con le esigenze dei figli. La nostra attenzione è rivolta al benessere dei bambini e alla serenità delle loro famiglie. Vogliamo continuare a costruire una comunità in cui la scuola sia sempre di più un luogo di crescita, inclusione e attenzione ai bisogni di tutti”

Per informazioni si può chiamare l’Ufficio Pubblica istruzione ai numeri 0931 552106, 0931 552110 e 0931 552225. È attivo anche un servizio WhatsApp al 333 374 7287, utile anche per le famiglie che non possono andare negli uffici. Tutte le informazioni sono sul sito www.comune.melilli.sr.it.