Melilli, Pasqua solidale in reparto: la Polizia locale in visita ai piccoli pazienti di Siracusa

Nei giorni scorsi, il personale della Polizia Locale di Melilli si è recato presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale “Umberto I” di Siracusa per consegnare le tradizionali uova di Pasqua ai bambini ricoverati: un gesto di solidarietà e vicinanza che ha portato sorrisi e conforto tra i piccoli pazienti.

Ad accompagnare gli agenti dei caschi bianchi melillesi erano presenti il direttore medico dei presidi ospedalieri “Umberto I” e “A. Rizza”, Paolo Bordonaro, la coordinatrice della direzione medica di presidio, Concetta Genovese, e il Direttore F.F. della U.O.C. Pediatria, Alessandra Burgio. Insieme hanno preso parte a un momento carico di emozione e profonda umanità.

L’iniziativa nasce da una collaborazione consolidata con l’Associazione Nazionale Polizia Locale A-PL: il ricavato della vendita delle uova è stato devoluto all’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, impegnata nella ricerca e nel sostegno ai bambini colpiti da questa grave patologia.

Una doppia finalità, dunque: da un lato la beneficenza concreta, dall’altro la presenza attiva sul territorio e accanto a chi vive momenti di difficoltà. Un gesto semplice ma significativo, che testimonia il volto umano delle istituzioni.

«Devo ringraziare gli agenti che si sono impegnati per questa iniziativa, tra cui Tiziana Privitera e Lucia Lo Manto, per citarne alcune – ha dichiarato il comandante del corpo, Claudio Cava –. L’importanza di esserci, di far sentire la nostra vicinanza e la nostra presenza è fondamentale. Vedere i sorrisi dei piccoli ci riempie di gioia».

Parole che racchiudono il senso più profondo della giornata, vissuta tra emozione e consapevolezza. «È stato un momento intenso – ha aggiunto il comandante Cava – e aveva ragione chi diceva che la vita la impari in una corsia d’ospedale».

Tra uova di cioccolato e sorrisi, la visita si è trasformata in un’occasione di condivisione e speranza, capace di alleggerire, anche solo per qualche istante, il peso della degenza dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

«Un segnale concreto di comunità, che dimostra come anche i gesti più semplici possano fare la differenza. Una pregevole iniziativa della nostra Polizia Locale», ha commentato il Sindaco di Melilli, Giuseppe Carta.