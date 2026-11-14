Melilli piange Guido Marino, proclamato il lutto cittadino: oggi i funerali

Attualità · La scomparsa

Melilli si ferma per rendere omaggio a Guido Marino, figura significativa della vita politica e istituzionale cittadina, scomparso nelle scorse ore. Il sindaco Giuseppe Carta ha proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata di oggi, sabato 14 novembre, in occasione delle esequie dell’ex amministratore, che nel corso degli anni ha ricoperto le cariche di consigliere comunale, assessore, vicesindaco e sindaco facente funzioni.

La decisione è stata formalizzata con ordinanza sindacale attraverso la quale l’Amministrazione comunale ha voluto esprimere il cordoglio dell’intera comunità melillese e riconoscere il contributo di Marino alla vita pubblica della città. Nel provvedimento viene sottolineato come il suo percorso amministrativo rappresenti una parte importante della memoria istituzionale di Melilli, testimoniando un impegno pubblico che merita rispetto e riconoscenza al di là delle appartenenze politiche.

La salma è stata accolta alle 12 nella Sala Istituzionale del Palazzo Municipale, al secondo piano, alle 16 il trasferimento del feretro nella Chiesa di San Sebastiano, dove saranno celebrate le esequie.

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Per l’intera giornata le bandiere saranno esposte a mezz’asta al Palazzo Municipale e negli altri edifici comunali. L’Amministrazione parteciperà ufficialmente ai funerali con il gonfalone della città listato a lutto. Disposta inoltre la sospensione, in concomitanza con le esequie, delle eventuali manifestazioni pubbliche celebrative o ricreative organizzate direttamente dal Comune.

Il sindaco Carta ha invitato cittadini, istituzioni, associazioni, organizzazioni sociali e culturali e operatori economici a condividere il momento di cordoglio attraverso forme spontanee e composte di raccoglimento. Un ultimo saluto che coinvolgerà l’intera comunità, nel ricordo di un uomo che ha attraversato diverse stagioni della vita amministrativa di Melilli, contribuendo alla sua storia istituzionale.