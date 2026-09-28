Melilli, pienone serale alla Pirrera Sant’Antonio per le Giornate europee del patrimonio

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Grande partecipazione alla Pirrera Sant’Antonio – Cava del Barocco in occasione degli European Heritage Days – Giornate Europee del Patrimonio.

L’apertura straordinaria serale di domenica 27 settembre, dalle 18 alle 22, ha avuto una risposta particolarmente significativa da parte del pubblico: tutti i turni di visita hanno registrato una presenza numerosa e costante di visitatori.

L’iniziativa ha permesso ai visitatori di conoscere da vicino uno dei luoghi più significativi della storia di Melilli – Terrazza degli Iblei, attraverso un racconto capace di intrecciare archeologia industriale, memoria del lavoro e patrimonio culturale.

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Il successo dell’iniziativa conferma l’interesse, ormai continuo, verso la Pirrera Sant’Antonio. È un luogo in cui la dimensione monumentale degli spazi sotterranei si intreccia con la memoria della comunità e con la storia dei pirriaturi, gli uomini della pietra che hanno lasciato nelle gallerie della cava una testimonianza concreta del proprio lavoro.

In questo senso, la partecipazione registrata durante la serata degli European Heritage Days è un ulteriore segnale di attenzione verso un patrimonio che non va soltanto conservato, ma anche raccontato, conosciuto e restituito alla comunità e ai visitatori.

“Le Giornate Europee del Patrimonio – sottolinea Rosario Cutrona, presidente della Fondazione Museo Pino Valenti da Melilli – sono state un’ulteriore, importante conferma del valore del percorso di valorizzazione che da tempo stiamo portando avanti alla Pirrera Sant’Antonio, insieme all’Amministrazione comunale guidata dal sindaco, on. Giuseppe Carta. La grande partecipazione registrata nei diversi turni di visita dimostra ancora una volta quanto questo luogo sia entrato nel cuore della comunità e quanto interesse continui a suscitare anche nei visitatori che arrivano da fuori Melilli”

La Pirrera, infatti, non si apre al pubblico soltanto in occasione di eventi particolari. È un patrimonio vivo, visitato e vissuto tutto l’anno, grazie a un lavoro costante di apertura, accoglienza, divulgazione e valorizzazione.

La Fondazione ringrazia tutti i visitatori che hanno partecipato all’iniziativa e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dei percorsi di visita.

La Pirrera Sant’Antonio – Cava del Barocco si conferma così non soltanto uno straordinario luogo della memoria, ma anche uno spazio culturale vivo, capace di suscitare interesse, emozione e partecipazione.