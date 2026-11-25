Attualità · IX edizione

Melilli è “Destinazione Autentica 2026”: Il prestigioso riconoscimento è stato conferito questa mattina, a Venezia, in occasione della IX edizione della BITESP – Borsa Internazionale del Turismo e delle Esperienze, appuntamento dedicato al turismo esperienziale. “Per aver ritrovato nella propria pietra il filo della propria identità”: questa la motivazione alla base del premio, che riconosce la capacità di Melilli di trasformare il proprio patrimonio storico, culturale e naturalistico in un’oﬀerta turistica autentica, sostenibile e fortemente legata alle peculiarità del territorio.

Dalla Pirrera Sant’Antonio – Cava del Barocco, simbolo della storia e della rinascita della città, al patrimonio architettonico del centro storico, dalla Sughereta di Villasmundo alla Macchina dell’Acqua di Costa Farina, fino alle tradizioni popolari, alle eccellenze produttive locali e alle attività della Fondazione Museo Pino Valenti da Melilli. Un patrimonio che, attraverso la collaborazione tra istituzioni, associazioni, imprese e comunità, diventa occasione di conoscenza, promozione e sviluppo. Il riconoscimento sancisce, inoltre, l’ingresso di Melilli nel Club di Prodotto “Itinerari del Cuore”, rete nazionale dedicata alla valorizzazione delle destinazioni autentiche e del turismo esperienziale sostenibile.





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“Abbiamo scelto di investire sull’identità del nostro territorio, recuperando luoghi, valorizzando tradizioni e costruendo nuove opportunità attorno al nostro patrimonio culturale e naturalistico. Il riconoscimento ricevuto oggi a Venezia rappresenta una tappa importante di questo percorso. La nostra ambizione è trasformare il turismo in un concreto motore di sviluppo economico, capace di generare opportunità per le imprese locali, per i giovani e per l’intera comunità. Melilli ha una storia da raccontare e un patrimonio da vivere. Vogliamo farli conoscere ben oltre i confini della nostra terra”, dichiara il Sindaco di Melilli, On. Giuseppe Carta. Il Premio “Destinazione Autentica 2026” rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di promozione della Terrazza degli Iblei e di consolidamento della sua identità nel panorama turistico nazionale.