Melilli, progetto formativo “Crescendo Sicuri”: prevenire gli incidenti in età pediatrica

Si è svolto nei locali della delegazione amministrativa di Città Giardino, presso lo studio pediatrico della Dott.ssa Federica Sullo, un incontro formativo nell’ambito del progetto “Crescendo Sicuri”, dedicato alla prevenzione degli incidenti in età pediatrica e all’apprendimento delle manovre di disostruzione delle vie aeree in caso di soffocamento.

All’iniziativa hanno partecipato circa trentacinque persone tra genitori, nonni, zii e familiari, che hanno seguito con grande attenzione le attività teoriche e pratiche proposte.

Il progetto è stato curato dalla Dott.ssa Federica Sullo in collaborazione con l’Associazione Ambiente e Salute ODV-ETS, con il contributo del formatore nazionale Giuseppe Laurettini, dell’istruttore Simone Giuca e della psicologa e psicoterapeuta istruttrice Dott.ssa Laura Monteleone di AssoFormatori.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati numerosi temi legati alla sicurezza in età evolutiva e adulta: dalla prevenzione della SIDS alla sicurezza domestica, stradale e in acqua, fino alla corretta gestione dell’alimentazione e dei rischi di soffocamento a tavola. Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione delle emergenze, all’attivazione della catena della sopravvivenza, alla chiamata al Numero Unico Europeo 112 e alle tecniche di rianimazione cardio-polmonare sul neonato secondo le linee guida internazionali ILCOR.

La parte pratica ha rappresentato uno dei momenti centrali dell’iniziativa: i partecipanti hanno potuto esercitarsi direttamente su manichini didattici e simulatori per apprendere le manovre di disostruzione delle vie aeree, tra cui la manovra di Heimlich, acquisendo competenze fondamentali per intervenire in situazioni di emergenza.

Al termine del percorso formativo è stato rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli intervenuti.

“Da oltre dieci anni lavoriamo sul territorio per formare e informare i cittadini – ha dichiarato Simone Giuca – con l’obiettivo di rendere la comunità sempre più sicura e cardio-protetta. Un intervento tempestivo può fare la differenza tra la vita e la morte”.

Nel corso dell’iniziativa è stato inoltre ricordato il progetto di democrazia partecipata “Belvedere nel Cuore”, che ha permesso l’installazione di quattro defibrillatori semiautomatici in punti strategici del territorio e la disponibilità di un DAE itinerante, utilizzato durante attività ed emergenze associative.

L’incontro si è concluso con un ampio apprezzamento da parte dei partecipanti, confermando l’importanza della formazione alla cittadinanza sulle manovre salvavita fin dall’età pediatrica.