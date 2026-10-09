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Attualità 12 ottobre

Melilli, “Quando l’istituzione parla”: in biblioteca la lezione su comunicazione pubblica

di Oriana Gionfriddo ·
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Melilli, “Quando l’istituzione parla”: in biblioteca la lezione sulla comunicazione pubblica

Comunicare in modo chiaro, trasparente ed efficace, per rafforzare la fiducia tra istituzioni e cittadini. È l’obiettivo di “Civitas Cura – Comunicare, comprendere, servire”, il progetto di formazione promosso dal Comune di Melilli.

All’interno del progetto, lunedì 12 ottobre alle 16, la biblioteca comunale ospiterà l’incontro “Quando l’istituzione parla – Comunicazione pubblica, linguaggio e reputazione”. Protagonista sarà Carmelo Miduri, giornalista professionista ed esperto di comunicazione pubblica e d’impresa, che terrà una lectio magistralis sul ruolo strategico della comunicazione nella pubblica amministrazione.

Sarà un momento di formazione e confronto su temi centrali per il rapporto tra istituzioni e comunità:

-la trasparenza amministrativa;

-le tecniche di ascolto e partecipazione dei cittadini;

-i rapporti con gli organi di informazione;

-l’uso di un linguaggio chiaro, accessibile e inclusivo;

-le nuove sfide della comunicazione digitale e la tutela della reputazione delle istituzioni.

Ad aprire l’incontro sarà il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta. “Un’istituzione non deve soltanto fare, ma deve anche saper raccontare, spiegare e condividere ciò che fa – sottolinea – La comunicazione pubblica non è un semplice strumento di informazione: è un servizio al cittadino, un esercizio di trasparenza e un elemento fondamentale per costruire fiducia. Con Civitas Cura vogliamo promuovere una cultura della comunicazione sempre più consapevole, accessibile e vicina alle persone. Perché amministrare bene significa anche saper ascoltare, comprendere e comunicare con responsabilità”

L’iniziativa fa parte di un percorso per valorizzare le competenze e migliorare il dialogo tra pubblica amministrazione e cittadini. L’idea alla base è che una comunicazione efficace sia uno strumento essenziale per rendere le istituzioni più accessibili, trasparenti e vicine alla comunità.

L’appuntamento è per lunedì 12 ottobre alle 16 nella sala di lettura della biblioteca comunale di Melilli, in piazza Filippo Crescimanno 1.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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