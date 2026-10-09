Melilli, “Quando l’istituzione parla”: in biblioteca la lezione su comunicazione pubblica

Attualità · 12 ottobre

Comunicare in modo chiaro, trasparente ed efficace, per rafforzare la fiducia tra istituzioni e cittadini. È l’obiettivo di “Civitas Cura – Comunicare, comprendere, servire”, il progetto di formazione promosso dal Comune di Melilli.

All’interno del progetto, lunedì 12 ottobre alle 16, la biblioteca comunale ospiterà l’incontro “Quando l’istituzione parla – Comunicazione pubblica, linguaggio e reputazione”. Protagonista sarà Carmelo Miduri, giornalista professionista ed esperto di comunicazione pubblica e d’impresa, che terrà una lectio magistralis sul ruolo strategico della comunicazione nella pubblica amministrazione.

Sarà un momento di formazione e confronto su temi centrali per il rapporto tra istituzioni e comunità:

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-la trasparenza amministrativa;

-le tecniche di ascolto e partecipazione dei cittadini;

-i rapporti con gli organi di informazione;

-l’uso di un linguaggio chiaro, accessibile e inclusivo;

-le nuove sfide della comunicazione digitale e la tutela della reputazione delle istituzioni.

Ad aprire l’incontro sarà il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta. “Un’istituzione non deve soltanto fare, ma deve anche saper raccontare, spiegare e condividere ciò che fa – sottolinea – La comunicazione pubblica non è un semplice strumento di informazione: è un servizio al cittadino, un esercizio di trasparenza e un elemento fondamentale per costruire fiducia. Con Civitas Cura vogliamo promuovere una cultura della comunicazione sempre più consapevole, accessibile e vicina alle persone. Perché amministrare bene significa anche saper ascoltare, comprendere e comunicare con responsabilità”

L’iniziativa fa parte di un percorso per valorizzare le competenze e migliorare il dialogo tra pubblica amministrazione e cittadini. L’idea alla base è che una comunicazione efficace sia uno strumento essenziale per rendere le istituzioni più accessibili, trasparenti e vicine alla comunità.

L’appuntamento è per lunedì 12 ottobre alle 16 nella sala di lettura della biblioteca comunale di Melilli, in piazza Filippo Crescimanno 1.