Melilli, riparte il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2025/2026

L’Amministrazione Comunale di Melilli informa la Cittadinanza che, a partire da lunedì 15 settembre 2025, sarà riattivato il servizio di Trasporto scolastico, in coincidenza con l’avvio del nuovo Anno di studi.

Il servizio coinvolge gli studenti residenti nelle frazioni di Melilli, Villasmundo e Città Giardino, e garantisce il collegamento con le sedi scolastiche secondarie ubicate nei comuni limitrofi di Siracusa, Augusta e Lentini, oltre alla copertura del trasporto interno per le scuole del Territorio.

Nel dettaglio, i servizi attivi saranno i seguenti. Trasporto scolastico per studenti con disabilità, erogato dalla società partecipata Melilli Servizi, che garantirà assistenza e mezzi adeguati per la mobilità degli alunni con esigenze specifiche. Trasporto scolastico interno, rivolto agli alunni delle scuole Primarie e Secondarie di primo grado presenti a Melilli, Villasmundo e Città Giardino, gestito dalla ditta Biagio Crescente. Trasporto scolastico per studenti pendolari, affidato all’AST – Azienda Siciliana Trasporti, con corse programmate per consentire il regolare raggiungimento delle sedi scolastiche superiori in altri comuni.

L’Amministrazione sottolinea l’importanza di garantire un servizio di trasporto efficiente, inclusivo e sicuro, a sostegno del diritto allo studio e della continuità educativa per tutti gli studenti del territorio.

In occasione della ripresa delle attività scolastiche, il Sindaco Giuseppe Carta e tutta l’Amministrazione Comunale rivolgono un sentito augurio di buon anno scolastico agli studenti, alle famiglie, al corpo docente e a tutto il personale impegnato nel mondo della scuola.