Melilli riscopre le sue radici con l’evento “Il miele di Melilli: viaggio nella storia dell’apicoltura tradizionale dei Monti Iblei”

Si è svolto al Palazzo della Cultura l’evento organizzato da Italia Nostra – Sezione di Melilli dal titolo “Il miele di Melilli: viaggio nella storia dell’apicoltura tradizionale dei Monti Iblei”, un appuntamento che ha registrato un notevole interesse e una significativa partecipazione di pubblico. Dopo i saluti istituzionali della presidente della sezione, Nella Tranchina, la serata ha offerto un approfondito excursus storico grazie agli interventi dei relatori Angelo Zimmitti e Sebastiano Passanisi, moderati da Alberto Limoni. Ad arricchire l’iniziativa, l’evento espositivo curato da Sebastiano Bafumi, con utensili della tradizione locale relativi al miele e alle api.

L’incontro ha messo in luce la profonda connessione tra Melilli e la sua antica identità produttiva legata al miele e alla canna da zucchero, due attività che per secoli hanno caratterizzato il paesaggio, l’economia e la cultura del territorio. Partendo dall’analisi delle testimonianze storiche, letterarie e iconografiche – tra cui lo stemma scolpito sulla Basilica di San Sebastiano – i relatori hanno ricostruito l’evoluzione di queste produzioni, dal periodo antico fino al loro declino nel Novecento.

L’iniziativa rientra pienamente nelle finalità di Italia Nostra, impegnata nella tutela, valorizzazione e diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, storico e paesaggistico della comunità locale. L’evento ha rappresentato inoltre un’occasione per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della salvaguardia delle tradizioni e delle competenze che hanno contribuito a definire l’identità collettiva di Melilli.

L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni dalle 18:30 alle 19:30 fino al 14 dicembre 2025, offrendo in particolare ai giovani cittadini e visitatori l’opportunità di approfondire un patrimonio identitario di grande valore.

Italia Nostra Melilli esprime soddisfazione per il successo dell’incontro e ringrazia i relatori e tutti i partecipanti per il loro contributo alla riuscita della serata.