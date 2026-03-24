Melilli, sabato inaugurazione della mostra di Pino Valenti

Sabato 28 Marzo, alle 11 nell’Aula consiliare del Palazzo Municipale di Melilli, si terrà l’inaugurazione della mostra “Verso la Misericordia. Personaggi e visioni dell’anima”, un viaggio tra le opere e l’universo artistico di Pino Valenti da Melilli.

Un percorso artistico e spirituale, a cura di Violante Valenti, composto da 7 dipinti, che accompagnano il visitatore in un viaggio intenso tra simboli, evocazioni e visioni interiori, nel tempo dell’Attesa. All’appuntamento di sabato saranno presenti il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, il presidente della Fondazione Pino Valenti, Rosario Cutrona e l’assessore alla Cultura, Mirko Aloisio.