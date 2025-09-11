Melilli, scoperto ambulante abusivo: sotto sequestrato 280 chili di merce ortofrutticola

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale a tutela della salute pubblica e del rispetto delle regole.
Nella giornata di ieri, in piazza Rizzo, la Polizia Locale, in servizio congiunto con l’Arma dei Carabinieri, ha effettuato un intervento che ha portato al sequestro di 280 chili di merce ortofrutticola priva di tracciabilità, posta in vendita da un venditore ambulante abusivo sprovvisto di licenza.
La merce, potenzialmente pericolosa per la salute dei cittadini, è stata distrutta su indicazione dell’ASP competente, mentre al trasgressore è stata comminata una sanzione amministrativa di oltre 500 euro.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni