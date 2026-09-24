Melilli, sequestrati articoli di cancelleria senza marchio CE: sanzioni per 6 mila euro

Cronaca · Polizia Locale

Proseguono a Melilli i servizi della Polizia Locale finalizzati alla tutela della salute pubblica e alla verifica del rispetto delle normative a tutela dei consumatori. Nel corso di uno dei controlli eﬀettuati sul territorio, gli agenti hanno proceduto al sequestro amministrativo di oltre 250 articoli di cancelleria destinati prevalentemente ai bambini.

Nel corso dell’ispezione, all’interno di un esercizio commerciale gestito da personale di origine cinese, sono stati individuati numerosi prodotti privi del previsto marchio CE, elemento indispensabile per attestare la conformità dei prodotti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea.

Gli articoli, destinati alla vendita e potenzialmente rivolti anche a un’utenza particolarmente vulnerabile come quella infantile, sono stati immediatamente sottoposti a sequestro amministrativo. Il provvedimento è stato adottato dagli agenti nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo finalizzate a garantire la sicurezza dei consumatori e a contrastare la commercializzazione di prodotti non conformi alle disposizioni vigenti.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Al termine degli accertamenti, sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 6 mila euro. I controlli rientrano nell’attività ordinaria della Polizia Locale di Melilli, che prosegue le verifiche negli esercizi commerciali del territorio con particolare attenzione ai prodotti destinati ai minori e agli articoli che possono presentare profili di rischio per la salute e la sicurezza degli acquirenti.

L’operazione conferma l’attenzione dell Amministrazione Carta e della Polizia Locale verso il rispetto delle norme sulla sicurezza dei prodotti e sulla tutela dei consumatori. La soddisfazione del sindaco Giuseppe Carta nelle sue parole: “gli investimenti in termini di risorse umane e di attrezzature danno i loro frutti, manteniamo sempre alta l’attenzione in materia di abusivismo commerciale e sull’introduzione nel nostro territorio di prodotti non conformi. Complimenti alla Polizia Locale per il loro operato”.

La presenza del marchio CE, infatti, rappresenta un requisito fondamentale per determinate categorie di articoli immessi sul mercato europeo e garantisce che il prodotto sia stato sottoposto alle procedure previste per verificarne la conformità ai requisiti applicabili. Il sequestro degli oltre 250 articoli e le sanzioni contestate rappresentano dunque l’esito dell’attività di controllo, che punta a impedire la vendita di prodotti non conformi e a tutelare in particolare i giovanissimi consumatori.