Melilli si accende di magia: il borgo diventa città del Natale

Melilli si prepara a trasformarsi in una città del Natale. Le piazze, i vicoli, le terrazze panoramiche e gli scorci storici del borgo apriranno le porte a grandi e piccoli, avvolgendoli in un’atmosfera di luci, magia e meraviglia. Un’occasione unica per vivere le festività in uno dei centri più suggestivi della Sicilia orientale, dove divertimento, cultura e tradizione culinaria si intrecciano in un’unica esperienza.

Dal 1° dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, Melilli si accende con “Le Luci della Terrazza | Le Vie Iblee di Melilli, Villasmundo e Città Giardino”, un nuovo circuito di luminarie artistiche e installazioni che accompagnerà cittadini e visitatori lungo un percorso emozionale fatto di giochi di luce, atmosfere immersive e narrazioni visive capaci di trasformare ogni angolo in un piccolo teatro natalizio. Tre centri, un unico racconto: un itinerario da attraversare lentamente, da vivere con meraviglia, da ricordare.

Dal 12 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, la Terrazza degli Iblei diventerà il palcoscenico di una delle esperienze natalizie più suggestive della Sicilia, con piazza San Sebastiano che si trasformerà nella Christmas City, un luogo incantato pensato per coinvolgere tutta la famiglia. Il cuore pulsante sarà il Villaggio di Babbo Natale, un’ambientazione scenografica curata nei dettagli, dove i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale nella sua Casa ufficiale, insieme al suo inseparabile cagnolino Whisky, vivendo momenti unici tra sogni, foto e racconti. Tra le casette in legno del mercatino di Natale con prodotti artigianali tipici ed eccellenze enogastronomiche locali, ampio spazio alle attrazioni più attese come la pista di pattinaggio su ghiaccio, aperta a grandi e piccoli, il Trenino Magico del Natale, che accompagnerà i visitatori lungo un percorso fiabesco illuminato, la Pista dell’Elfo in Sidecar, pensata per un divertimento leggero e coinvolgente e il dolcissimo Pony degli Elfi, per un’esperienza tenera e indimenticabile a contatto con gli animali. Completano l’area festiva i gonfiabili natalizi, colorati e sicuri, per ore di puro divertimento.

Accanto all’atmosfera festiva, Melilli valorizza il suo patrimonio culturale, offrendo ai visitatori la possibilità di esplorare musei, punti di interesse, mostre artistiche, esposizioni tematiche e laboratori creativi dedicati alla storia e alle tradizioni locali. Un percorso che intreccia spirito natalizio e cultura, invitando grandi e piccoli a scoprire e riscoprire il territorio attraverso esperienze coinvolgenti e di qualità.