Melilli si accende: ritornano i presepi viventi e la Christmas city entra nel vivo

Le strade di Melilli profumano di caldarroste e vin brûlé, le luci della Christmas City disegnano costellazioni tra i vicoli del borgo. Dopo il successo dell’inaugurazione del 12 dicembre, il villaggio natalizio si prepara al suo secondo weekend con un programma che intreccia innovazione e memoria, festa e tradizione.

Ma è soprattutto il richiamo dei Presepi Viventi a scaldare i cuori in questi giorni che precedono il Natale. Due appuntamenti che sono ormai parte dell’identità di Melilli, attesi da cittadini e visitatori come riti irrinunciabili dell’inverno.

Si comincia venerdì 19 dicembre a Città Giardino, presso la Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, con “Il Presepe e Famiglia” (17). Un’occasione per immergersi nell’atmosfera natalizia accompagnati da degustazioni che scaldano il cuore e il palato. L’appuntamento si rinnoverà lunedì 5 gennaio 2026, sempre alle 17.

A Villasmundo, nel suggestivo Parco della Sughereta, torna la 5ª Edizione del Presepe Vivente “La Ginestra”. L’inaugurazione è prevista per venerdì 26 dicembre alle 17, con una apertura speciale per le scuole il 22 dicembre alle 9, seguita da altre aperture il 27 dicembre, e poi ancora l’1 e 6 gennaio 2026.

Venerdì 26 dicembre, alle 18, al Convento dei Frati Minori Cappuccini, si rinnova la 36ª Edizione del Presepe Vivente di Melilli, un appuntamento che da oltre tre decenni rappresenta il cuore pulsante del Natale melillese. Il presepe sarà visitabile anche nelle giornate del 28 dicembre 2025, e poi l’1, 4 e 6 gennaio 2026.

Non sono semplici rappresentazioni, ma esperienze che chiedono di essere vissute: un percorso tra antichi mestieri, scene di vita quotidiana e la Natività raccontata da figuranti in costume d’epoca, immersi in scenografie che sembrano fermare il tempo.

Melilli invita tutti a immergersi in questo viaggio tra luci, colori e memoria, dove la Christmas City e i Presepi Viventi dialogano per raccontare un Natale che sa essere contemporaneo senza dimenticare le proprie radici.