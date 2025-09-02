Melilli si trasforma in narrazione viva attraverso i romanzi di Tea Ranno: domani 3 settembre, a partire dalle 18, il Borgo ibleo sarà teatro dell’iniziativa culturale “Passeggiare per Terramarina: sui sentieri letterari di Tea Ranno”, un itinerario a tappe nei luoghi che hanno ispirato l’opera della scrittrice.

Si tratta di un’iniziativa culturale, promossa dal Circolo Letterario ITACA, con il patrocinio del Comune di Melilli, che vedrà la partecipazione della scrittrice Tea Ranno, figura del panorama letterario contemporaneo e profondamente legata alla sua terra d’origine, Melilli. Attraverso una passeggiata tra le vie, i paesaggi e le colline che hanno ispirato le sue opere, l’autrice condurrà i partecipanti in un viaggio narrativo ed emozionale nei luoghi che, nelle sue pagine, diventano personaggi vivi, custodi di storie e memorie.





Il percorso sarà arricchito da letture ad alta voce di brani scelti dai suoi romanzi, eseguite in corrispondenza dei luoghi che hanno dato origine a quelle stesse parole. Un’esperienza immersiva in cui la letteratura si fa strumento di conoscenza e valorizzazione del territorio, capace di restituire un’immagine profonda e poetica di Melilli attraverso la lente della narrazione.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di promozione del Patrimonio culturale, linguistico e identitario della comunità melillese, con l’obiettivo di favorire una fruizione partecipata dei luoghi, unendo alla scoperta fisica del paesaggio quella più intima e riflessiva offerta dalla letteratura.

“Passeggiare per Terramarina” rappresenta un esempio virtuoso di dialogo tra cultura, Territorio e cittadinanza attiva, offrendo l’opportunità di riscoprire Melilli attraverso la sensibilità di una voce autoriale che ne ha saputo cogliere l’anima più autentica. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, con ingresso libero.