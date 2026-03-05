Melilli, sopralluogo alla Casa di Comunità del Polidiagnostico “Ospedaletto”

Sopralluogo questa mattina al Polidiagnostico “Ospedaletto” di Melilli, dove sorgerà la nuova Casa di Comunità, struttura ormai quasi pronta e destinata a rafforzare l’assistenza sanitaria territoriale. Presenti il sindaco di Melilli e deputato regionale Giuseppe Carta e il dirigente generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato regionale alla Salute, Salvatore Iacolino, assieme ai rappresentanti istituzionali e ai tecnici coinvolti nel progetto. Per il sindaco Carta si tratta di un passaggio importante per il territorio: “È un’opportunità significativa per la nostra città. Abbiamo il direttore generale dell’assessorato che viene a visitare una struttura realizzata in questi anni, dove saranno attivate iniziative di prevenzione e cura per i cittadini. Melilli è dislocata rispetto agli ospedali e ai poliambulatori e quindi è fondamentale avere un centro sanitario sul territorio, esterno al circuito ospedaliero”.

Secondo Carta, la struttura potrà svolgere un ruolo chiave soprattutto sul fronte della prevenzione oncologica, oltre a una presenza più capillare della medicina di base e ad ambulatori di supporto per le attività di accertamento e valutazione dei casi medici della provincia di Siracusa.

Il primo cittadino ha sottolineato anche lo stato di avanzamento dell’opera: “I lavori sono stati completati, sono state investite somme importanti e il Comune di Melilli ha quasi chiuso un contenzioso relativo alla proprietà dei terreni. Questa struttura può diventare un piccolo ospedale di territorio, al servizio della comunità già nei prossimi mesi”.

Nel corso della visita, il dirigente generale Salvatore Iacolino ha spiegato che il sopralluogo rientra in una serie di verifiche sullo stato di realizzazione delle Case di Comunità in Sicilia: “Sono 146 in tutta l’Isola e avranno un ruolo fondamentale come anello di congiunzione tra l’assistenza territoriale e le attività ospedaliere”.

La Casa di Comunità di Melilli ospiterà diversi servizi sanitari: qui troveranno spazio i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta, le guardie mediche, il 118 e il consultorio. Diventerà il primo punto di riferimento per i cittadini, con il punto unico di accesso alle prestazioni sanitarie erogate nel distretto. Iacolino ha evidenziato anche il valore strategico della struttura per il sistema sanitario provinciale: “La specialistica ambulatoriale avrà un ruolo significativo e sarà supportata da attrezzature moderne. Verrà valorizzato anche il ruolo dell’infermiere e del coordinamento infermieristico. L’obiettivo è garantire prestazioni appropriate e di qualità, restituendo centralità al paziente e contribuendo a ridurre il sovraffollamento nei pronto soccorso. La nostra presenza qui oggi testimonia la volontà della Regione di collaborare con le amministrazioni locali e con le aziende sanitarie territoriali per realizzare un sistema sanitario sempre più vicino ai cittadini”.