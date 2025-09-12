Melilli, sopralluogo del sindaco Carta e dell’assessore Magnano nel tratto di via Monte Carmelo a Villasmundo

Nella giornata odierna, il Sindaco del Comune di Melilli, On. Giuseppe Carta, accompagnato dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Magnano, ha effettuato un sopralluogo in Via Monte Carmelo, a Villasmundo, dove sono attualmente in corso significativi interventi di riqualificazione del tratto viario, finalizzati al miglioramento della sicurezza e della fruibilità della sede stradale.

L’area interessata dai lavori rappresenta da tempo un punto critico per la viabilità locale, oggetto di segnalazioni e preoccupazioni da parte della cittadinanza: grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale, e in particolare del Sindaco Carta – Presidente della IV Commissione legislativa all’Assemblea Regionale Siciliana (Ambiente, Territorio e Mobilità) – è stato possibile attivare un cantiere strategico per la messa in sicurezza di un’arteria viaria essenziale per il centro abitato di Villasmundo.

Parallelamente, è in fase di definizione l’appalto per il rifacimento della Strada Provinciale Villasmundo–Augusta, un’infrastruttura chiave per la mobilità dell’intera area Sud del Territorio comunale. L’intervento rappresenta un ulteriore passo avanti verso un sistema viario più moderno, sicuro ed efficiente.

L’Amministrazione Comunale ribadisce il proprio impegno nel monitoraggio costante dello stato delle infrastrutture stradali e nella programmazione di opere pubbliche che rispondano concretamente alle esigenze dei cittadini, nel segno della sicurezza, del decoro urbano e della sostenibilità.