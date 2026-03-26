Melilli, sorpreso sotto casa della ex nonostante il divieto: 23enne arrestato

I Carabinieri della Stazione di Melilli, nel corso di servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, un 23enne, per evasione e resistenza e pubblico ufficiale.

L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari e con il divieto di avvicinamento alla ex compagna, è stato fermato dai Carabinieri all’esterno della propria abitazione, in violazione degli arresti domiciliari e dopo essere stato segnalato da alcuni cittadini nei pressi dell’abitazione della ex. All’atto del controllo il 23enne ha opposto resistenza ai Carabinieri tentando la fuga ma è stato bloccato ed arrestato.