Melilli: sport e solidarietà al centro del torneo di calcio a undici del 24 aprile

Melilli si prepara a vivere una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà. Venerdì 24 aprile 2026, a partire dalle 8:30, allo Stadio di Melilli, si terrà un torneo di calcio a undici a scopo benefico che coinvolgerà istituzioni e comunità locale.

All’iniziativa prenderanno parte rappresentative della Polizia Locale, della Polizia di Stato e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, che si sfideranno in campo in un clima di leale competizione, uniti da un obiettivo comune: sostenere cause solidali.

La manifestazione vedrà inoltre la partecipazione attiva delle scuole elementari e medie del territorio di Melilli, offrendo agli studenti un’importante occasione di incontro con le istituzioni e di promozione dei valori dello sport, della collaborazione e del rispetto reciproco.

Il torneo assume un valore ancora più significativo grazie alla sua finalità benefica: le somme raccolte nel corso dell’evento saranno devolute ad associazioni del territorio, contribuendo concretamente a sostenere iniziative di solidarietà locale.

L’evento rappresenta un momento di aggregazione per tutta la cittadinanza, chiamata a partecipare per sostenere le squadre e condividere una giornata all’insegna dello sport, dell’impegno sociale e della comunità