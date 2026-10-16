Melilli, sport protagonista nel week end: 6 appuntamenti tra competizioni e territorio

Sport · Il programma

Un fine settimana all’insegna dello sport, della partecipazione e della valorizzazione del territorio. Sabato 17 e domenica 18 ottobre, Melilli e Villasmundo saranno protagoniste di un ricco calendario di appuntamenti che coinvolgerà le associazioni sportive locali, tra incontri di campionato, attività all’aria aperta e iniziative dedicate alla scoperta del patrimonio naturalistico e culturale.

Cinque incontri sportivi e l’appuntamento conclusivo di “CorriMelilli” animeranno il weekend, offrendo a cittadini e appassionati diverse occasioni per condividere i valori dello sport e sostenere le realtà del territorio.

Sabato 17 ottobre: calcio a 5 e pallavolo. Il programma si aprirà alle ore 16:00 al Pala Villasmundo, dove il Città di

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Melilli Calcio a 5 affronterà il Marsala Futsal 2012, nella gara valida per il campionato di Serie A2. Alle ore 17:30, il PalaMelilli ospiterà l’incontro di pallavolo tra Melilli Volley e Lory Volley Pizzo. Sempre sabato, alle ore 18:00, l’Ibla Melilli sarà impegnato in trasferta a Comiso contro il Billona Comiso ASD, per il campionato di Serie C2 di calcio a 5.

Domenica 18 ottobre: calcio e l’ultima tappa di CorriMelilli. La giornata di domenica si aprirà alle ore 10:30 con il terzo e ultimo appuntamento di “CorriMelilli – Tre weekend per vivere la Terrazza degli Iblei”, iniziativa dedicata all’attività fisica all’aria aperta e alla riscoperta delle bellezze del territorio.

L’evento, a cura dell’A.S.D. Lino’s Gym, interesserà l’area di Pirrera Sant’Antonio, Cava del Barocco e Cento Scale, con partenza da Pirrera Sant’Antonio – Cava del Barocco. Un’occasione per vivere lo sport a contatto con la natura, attraverso un percorso che valorizza alcuni dei luoghi più suggestivi del patrimonio paesaggistico melillese.

Nel pomeriggio, alle ore 15:30, riflettori accesi sullo Stadio Comunale di Melilli, dove l’APD Melilli affronterà l’Acireale, nella gara valida per il campionato di Eccellenza. Alla stessa ora, il PFR Real Villasmundo sarà impegnato in trasferta a Modica contro lo Scicli Bruffalori SSD ARL, per il campionato di Seconda Categoria.

Il Sindaco di Melilli, On. Giuseppe Carta, evidenzia il valore dello sport quale strumento di aggregazione e promozione del territorio: “Lo sport rappresenta una risorsa preziosa per la nostra comunità, capace di unire persone, generazioni e realtà associative diverse. Ogni appuntamento sportivo racconta l’impegno delle nostre società, degli atleti e di tutti coloro che, con passione e dedizione, contribuiscono a mantenere vivo il movimento sportivo locale. Accanto alle competizioni, iniziative come CorriMelilli ci permettono di valorizzare anche le bellezze naturalistiche e paesaggistiche del nostro territorio, promuovendo uno stile di vita sano e un modo diverso di vivere e conoscere la nostra Terrazza degli Iblei. Il mio invito è quello di partecipare, sostenere le nostre squadre e vivere insieme questi momenti di sport e condivisione“.

Il weekend si presenta così come un’occasione per rafforzare il legame tra sport, associazionismo e territorio, valorizzando tanto le competizioni agonistiche quanto le iniziative che promuovono il benessere e la conoscenza del patrimonio locale.