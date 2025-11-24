Melilli, tentano di entrare in un deposito ma l’allarme li fa fuggire

Attorno alle 21:00 di ieri sera il sistema di antintrusione del perimetro esterno del deposito mezzi di una nota società del territorio ha fatto scattare l’allarme presso la centrale operativa della Metroservice, segnalando un possibile tentativo di effrazione.

La pattuglia di zona è stata inviata immediatamente e, giunta sul posto in pochi minuti, ha constatato una parte della recinzione divelta e alcuni sensori esterni manomessi, chiaro indizio di un tentativo di intrusione in corso. Contestualmente sono state allertate le Forze dell’Ordine, nello specifico i Carabinieri di Augusta, competenti per territorio, mentre altra unità della Metroservice è stata inviata in supporto.

Informato dell’accaduto, il proprietario della società ha raggiunto il deposito per verificare la situazione. Dopo il sopralluogo, è stato confermato che non risultava asportato alcun bene. Secondo quanto riferito, il tempestivo intervento delle Guardie Giurate avrebbe verosimilmente messo in fuga i malviventi prima che potessero portare via qualcosa.

Le indagini sono ora affidate ai Carabinieri, che valuteranno le immagini di eventuali sistemi di videosorveglianza e gli elementi raccolti sul posto per identificare gli autori del tentato furto.