Melilli, tentato furto sventato nella notte a Città Giardino

Tentato furto nella notte all’interno di un’azienda situata a Città Giardino. Intorno alle 3:38 l’allarme collegato alla centrale operativa dell’istituto di vigilanza Metroservice ha segnalato un’intrusione di ignoti all’interno della sede degli uffici.

Immediatamente è stata inviata la pattuglia di zona dell’istituto di vigilanza privata che, giunta sul posto, ha riscontrato la porta e una finestra degli uffici aperte. Per questo motivo è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine: poco dopo sul posto è arrivata sul luogo una gazzella dei Carabinieri della stazione di Solarino.





Congiuntamente ai militari dell’Arma e al responsabile della struttura, è stato effettuato un controllo accurato all’interno dei locali. Parte della refurtiva, già pronta per essere portata via, è stata recuperata. Secondo quanto riferito, l’arrivo tempestivo della pattuglia avrebbe messo in fuga i malviventi, costretti ad abbandonare il bottino.

Dopo le formalità di rito, le forze dell’ordine hanno lasciato il posto e avviato gli accertamenti per risalire ai responsabili.