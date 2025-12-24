Melilli, un contributo per la messa in sicurezza del loggiato di San Sebastiano

«Ho avuto l’onore e la grande emozione di partecipare all’ottenimento di un contributo destinato alla messa in sicurezza del Loggiato di San Sebastiano, nel cuore della mia Melilli. Un intervento atteso da troppo tempo, che non rappresenta soltanto un’opera di ristrutturazione, ma un gesto concreto di rispetto verso la nostra storia, la nostra identità e la nostra comunità». Lo dichiara la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo, annunciando che nel 2026 arriverà il contributo inserito nella Manovra finanziaria approvata oggi in prima lettura dal Senato, destinato al recupero del loggiato, da anni chiuso perché pericolante.

«Il Loggiato di San Sebastiano — prosegue la senatrice — racconta la storia e la cultura del nostro paese. È un luogo simbolico, profondamente legato alla vita religiosa e civile di Melilli. Restituirgli sicurezza significa restituirgli dignità e futuro».

L’opera consentirà di ridare luminosità e decoro alla piazza di San Sebastiano, valorizzando uno degli spazi più rappresentativi del centro storico e onorando la Basilica, i cittadini e l’intero territorio comunale.

«Questo risultato — sottolinea Ternullo — è stato possibile anche grazie alla sensibilità e all’attenzione del Parroco Rettore, Sac. Giuseppe Blandino, e del Consiglio degli Affari Economici della Basilica, che con responsabilità e cura si occupa dell’amministrazione del patrimonio storico e artistico presente. Un lavoro silenzioso ma fondamentale, che merita riconoscenza».

«Per me questo intervento ha un significato speciale — conclude la senatrice — perché nasce da un legame autentico con la mia terra. Da troppo tempo quel loggiato attendeva un intervento risolutivo. Oggi compiamo un passo concreto per riconsegnarlo alla comunità».

La senatrice rivolge infine un ringraziamento istituzionale: «Desidero ringraziare il Governo e i colleghi della Commissione Bilancio, in particolare il vicepresidente Claudio Lotito e il senatore Dario Damiani, con i quali ho lavorato per l’intera durata della legge di Bilancio. È grazie a un lavoro serio, condiviso e responsabile che si riesce a trasformare l’attenzione per i territori in risultati concreti».