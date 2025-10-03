Melilli, un nuovo ecografo per l’associazione “Il filo della vita” a disposizione della cittadinanza

Lunedì 6 ottobre 2025, alle ore 18:00, presso la sede dell’Associazione “Il Filo della Vita” in Piazza Rizzo a Melilli, si terrà l’inaugurazione del nuovo ecografo acquistato dal Comune di Melilli, grazie alla capacità di intercettare fondi provenienti da importanti realtà imprenditoriali del Territorio.

L’iniziativa si inserisce in una strategia di rafforzamento dei servizi sanitari e sociali locali, in un’ottica di collaborazione virtuosa tra pubblico e privato, volta a sostenere concretamente attività di prevenzione, diagnosi precoce e supporto alle fasce fragili della popolazione, in particolare alle donne.

Lo strumento, destinato all’attività di prevenzione sanitaria e cura dei cittadini, sarà gestito dall’Associazione “Il Filo della Vita” e rappresenta un traguardo importante: per la prima volta, il nostro Territorio disporrà di un ecografo al dell’intero comprensorio provinciale, a supporto di screening e controlli diagnostici gratuiti.

L’Associazione “Il Filo della Vita”, guidata dalla Presidente Dott.ssa Enza Marchica, opera da anni sul territorio in ambito sociale e sanitario, promuovendo iniziative finalizzate alla prevenzione oncologica, al sostegno psicologico, alla cura del sé e all’inclusione sociale delle donne in condizione di vulnerabilità, attraverso percorsi di accompagnamento e attività ricreative.

La sede di Piazza Rizzo rappresenta uno spazio sicuro, accogliente e ben radicato nella comunità, dove numerose donne trovano quotidianamente supporto, ascolto e servizi dedicati alla tutela della salute e al miglioramento della qualità della vita.

Inoltre, in un’ottica di miglioramento dell’accessibilità ai servizi sanitari, l’Amministrazione Comunale metterà a disposizione dell’Associazione un’automobile destinata alla mobilità dei pazienti, per agevolare gli spostamenti di chi ha difficoltà a raggiungere la sede per visite e controlli.

L’Amministrazione Comunale, che sarà presente alla cerimonia, esprime profonda gratitudine nei confronti del partner privato che ha reso possibile l’iniziativa, e rinnova il proprio impegno nel promuovere politiche attive a favore della salute, della prevenzione e del benessere della comunità, riconoscendo il ruolo centrale svolto da realtà come “Il Filo della Vita”.