Cronaca · Polizia Municipale

Ha urtato violentemente un’auto parcheggiata e si è allontanato senza fermarsi, ma la fuga è durata appena mezz’ora. La Polizia locale di Melilli è riuscita a individuare il conducente e a sanzionarlo grazie ai detriti lasciati sull’asfalto dopo l’impatto.

L’incidente è avvenuto in serata. A segnalare quanto accaduto è stato il proprietario dell’auto danneggiata, che ha contattato i caschi bianchi melillesi. Gli agenti, intervenuti per effettuare i rilievi, si sono concentrati sui frammenti di carrozzeria e sui componenti rimasti sulla strada.

Proprio l’analisi dei detriti ha consentito di risalire al tipo di veicolo coinvolto. Successivamente, attraverso la verifica della compatibilità tra i frammenti e i danni riportati dall’auto sospettata, gli agenti sono riusciti a identificare il mezzo e il conducente in circa 30 minuti.

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All’automobilista è stata contestata la violazione prevista dal Codice della strada per chi si allontana dopo aver provocato un incidente senza fermarsi. Il proprietario del veicolo danneggiato potrà ora procedere con la richiesta di risarcimento.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, che ha sottolineato come l’intensificazione dei controlli sul territorio stia producendo risultati. La rapidità dell’intervento, secondo il primo cittadino, conferma l’importanza di una Polizia locale presente e vicina ai cittadini.

Anche il comandante Claudio Cava si è complimentato con gli agenti per la professionalità e l’attenzione ai dettagli dimostrate durante l’attività investigativa.