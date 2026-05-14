Melilli Volley, febbre playoff. Distefano e Scandurra ai tifosi: “Sabato riempiamo il palazzetto!”

“Tutti al PalaMelilli per incitare le nostre ragazze!”. A due giorni da gara 1 dei playoff, il presidente di Melilli Volley Luigi Distefano si rivolge ai tifosi neroverdi, invocando il loro sostegno nel match contro Isernia. Cresce l’attesa, sale l’adrenalina per l’ultima gara casalinga della stagione, quella in programma sabato 16 maggio alle ore 18 contro la formazione molisana, seconda classificata nel girone I del campionato di serie B2. Sarà il primo di due scontri diretti che decideranno il destino della compagine neroverde.

“Dobbiamo cercare di sfruttare il fattore campo, partendo bene in questa serie playoff per poi andarci a giocare tutto a Isernia il 23 maggio – sottolinea il massimo dirigente – Sarà dura, ma noi ci crediamo. Auspico che sabato il palazzetto sia gremito perché questa è una grande occasione e le giocatrici avvertono la spinta del pubblico. Ci giochiamo tanto in questa prima partita dei playoff, che stiamo preparando nei dettagli”.

Ieri pomeriggio allenamento intenso agli ordini di coach Luca Scandurra e del suo staff. Sarà così anche oggi e domani.

“C’è entusiasmo e tanta voglia di raggiungere un traguardo per il quale lavoriamo ormai da quasi nove mesi – dice l’allenatore neroverde – Ci attendono due partite fondamentali. Sappiamo come affrontarle, consapevoli comunque che giocheremo contro una grande squadra. Dalla nostra, in questa prima gara, avremo il pubblico. Sono certo che il PalaMelilli sarà stracolmo”.

Raffaella Minervini, capitano e leader del gruppo, sottolinea come sarà importante “cercare di giocare da squadra e di mantenere sangue freddo e lucidità nei momenti più difficili della partita. Sarebbe stato meglio, naturalmente – aggiunge la palleggiatrice – disputare la prima partita in trasferta ma, se riusciremo a fare risultato, la pressione al ritorno sarà tutta sulle nostre avversarie”.