Melilli Volley in casa con San Lucido, Coach Scandurra: “Occasione utile per un pronto riscatto”

Secondo impegno casalingo consecutivo per Melilli Volley che, domani pomeriggio, sabato 21 febbraio, alle 18, ospiterà San Lucido. La gara, valida per la sedicesima giornata del campionato di serie B2 girone L, rappresenta una propizia occasione di riscatto per le neroverdi dopo la netta sconfitta incassata sabato scorso contro la capolista Orlandina. La squadra sembra aver assorbito le scorie lasciate dal match con le messinesi.

Coach Luca Scandurra e il suo staff hanno analizzato insieme con le giocatrici, errori e ingenuità che hanno inciso sul pesante 0-3 finale. “Tante cose non hanno funzionato contro l’Orlandina ma a penalizzarci maggiormente – spiega l’allenatore – è stato l’eccessivo nervosismo. Ci sono stati momenti in cui il punteggio è stato in equilibrio, altri invece che hanno visto le avversarie creare un solco e questo ha determinato momenti di tensione che non siamo riusciti a gestire come avremmo voluto. In partite del genere, l’atteggiamento e la tranquillità emotiva rappresentano componenti importanti per cercare di giocare alla pari con l’avversario e, da questo punto di vista, siamo mancati. Il calendario ci agevola perché – continua Luca Scandurra – domani incontreremo in casa una squadra alla nostra portata. E’ evidente però che dovremo giocare in maniera completamente diversa rispetto a sabato scorso, mantenendo lucidità e serenità in ogni frangente del match e cercando di non essere disordinati, per evitare di incappare negli stessi errori commessi contro l’Orlandina”.

Primo posto distante ora 5 punti per le neroverdi, superate anche dal Volley Valley di una lunghezza “Siamo all’inizio del girone di ritorno e, con tante partite ancora da giocare – sottolinea Scandurra – i giochi restano aperti. E’ chiaro che adesso non dipende più solo da noi ma, finché la matematica non emetterà i suoi verdetti, dobbiamo crederci”.