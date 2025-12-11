Melilli Volley, ingaggiata la palleggiatrice Elena Pecoraro

Elena Pecoraro è una nuova giocatrice di Melilli Volley. La palleggiatrice palermitana classe 2005 ha sostenuto ieri pomeriggio il suo primo allenamento con le compagne e sarà a disposizione già a partire da sabato 13 dicembre, per la gara casalinga con il Palermo (inizio ore 18), valida per la decima giornata del campionato di serie B2 girone L.

In carriera ha vinto un campionato di B2 (e la Coppa Italia di categoria) con la Cosedil Zafferana nel 2022-23 e, nella stagione seguente, ha giocato, sempre in B2, con l’Alus Mascalucia. Golden Volley Acicatena e Paternò in C le ultime due squadre prima di approdare in neroverde. “Sono molto contenta di essere qui – le sue prime parole da giocatrice del Melilli Volley – Ringrazio il presidente Luigi Distefano e la società per questa opportunità professionale e sono pronta a dare il massimo. Per quanto riguarda le nuove compagne, conoscevo Sabrina Lucescul, con cui ho giocato contro e, di nome, Nicole Ferrarini. Sono sicura che mi integrerò velocemente. C’è un bel gruppo e anche la società è ben strutturata”.

“Accogliamo a braccia aperte Elena Pecoraro nella nostra famiglia”. Così il presidente Luigi Distefano ha dato il benvenuto alla giocatrice palermitana. “È l’innesto che ci serviva per completare la rosa dopo che Cristina Morabito ha deciso di andare via. Sono certo che darà il contributo che da lei ci aspettiamo. Siamo felici di averla tra noi”.