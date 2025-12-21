Melilli Volley si butta via a Catania, cede al tie break contro Volley Valley

Melilli Volley si butta via. Dopo aver giocato a buon livello e vinto i primi due set, esce sconfitta 3-2 dalla sfida di Catania con il Volley Valley, valevole per l’undicesima giornata di serie B2 girone L di pallavolo femminile-

Coach Luca Scandurra recupera Nicole Ferrarini e la schiera dall’inizio.

L’altra schiacciatrice è Sara Lena in uno starting six completato da capitan Raffaella Minervini, Luna Ba, Veronica Silvestre, Sara Sassanelli e Alice Barbagallo. Tra le convocate anche le giovanissime Elisa Carpinteri e Elettra Distefano.

Primo set lungo e combattuto, vinto dalle siracusane con sagacia ed esperienza in 30 minuti di gioco con il punteggio di 25-23. Primo vantaggio neroverde sull’8-7 con il lungolinea di Ferrarini. Melilli Volley allunga fino al 13-9, mettendo a segno un parziale di 10-4.

Le ospiti mantengono il più 4 fino al 17-13, poi tre punti consecutivi delle catanesi e nuovo allungo melillese: 23-19 con Ferrarini (poderosa in avanti e attenta in difesa) e un paio di muri vincenti. Le padrone di casa si illudono sul 21-23 ma Ba da posto 4 e un bel primo tempo di Sassanelli conducono Melilli in fondo ad un primo set in cui un contributo importante lo fornisce anche Alice Barbagallo, brava in più occasioni nei recuperi difensivi.

Volley Valley in vantaggio anche per buona parte del secondo set. Sul 13-9 time out Melilli e via alla rimonta neroverde. Ba, Ferrarini e Lena trascinano le compagne al 16-15. E’ questa la prima situazione di vantaggio neroverde nel parziale.

Stavolta a chiamare tempo è l’allenatore di casa Pietro Maccarone. Le siracusane però non si concedono distrazioni, continuando a martellare dai lati e dal centro. Brave in tutti i fondamentali, mettono a segno un parziale di 9-4 che consente loro di chiudere sul 25-19. Di Lena l’ultimo punto, dopo un paio di tentativi di Silvestre salvati in difesa dal Volley Valley.

La compagine catanese reagisce e, approfittando anche di un fisiologico calo mentale delle melillesi, riesce a riaprire la partita. Nel terzo set infatti le padrone di casa non dilapidano il vantaggio, mostrando più attenzione soprattutto alla fase difensiva.

Melilli deve sempre rincorrere e, questa volta, a Minervini e compagne la rimonta non riesce. Sabrina Lucescul, fiaccata dall’influenza, entra al posto di Silvestre sul 21-16, ma esce dopo un errore al servizio. Sul 23-19, il malinteso tra Ba e Lena consente alle catanesi di ipotecare il set, chiuso poi 25-20.

Melilli riparte male e finisce peggio, cedendo con 7 punti di scarto. A poco servono gli inserimenti di Federica Matrullo (sull’8-4) al posto di Sara Lena e di Aurora Vescovo (sul 9-4) al posto di Luna Ba, che rientra pochi minuti dopo. Volley Valley dimostra di avere più fame e approfitta anche degli errori gratuiti delle siracusane per condurre in porto il set 25-18 e portare la partita al tie break.

Il primo punto del parziale decisivo lo realizza Lena in battuta. Ultimo vantaggio neroverde sul 4-2, ultima parità sul 9-9. Poi si spegne definitivamente la luce e Volley Valley si aggiudica la partita, vincendo 15-10. Seconda sconfitta in campionato per Melilli Volley dopo quella di Capo D’Orlando della seconda giornata. Il filotto positivo si ferma a otto. Adesso la pausa natalizia, si torna in campo tra tre settimane per la sfida interna con Gela.