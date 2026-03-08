Melilli Volley supera agevolmente Todo Sport

Melilli Volley in scioltezza. Vittoria larga e quasi mai in discussione per le neroverdi che, senza forzare, battono agevolmente Todo Sport Vibo Valentia nella gara valida per la diciottesima giornata di campionato.

Starting six con qualche novità rispetto alle precedenti uscite. Nel 6 +1 iniziale ci sono Lucescul e Ba, mentre va in panca Ferrarini (che non entrerà) alle prese con un infortunio. Il primo vantaggio neroverde porta la firma di Silvestre, a segno in fast per il 3-2. Parità a 6, poi accelerazione di Melilli Volley con un break di 6-1 che porta il punteggio sul 12-7. L’ace di capitan Minervini fa registrare infatti il massimo vantaggio del primo set. Un suo errore al servizio successivo e, a seguire, con un’alzata non precisa in bagher, portano la compagine ospite sul -3. E’ solo una parentesi però.

Vescovo, Silvestre e un errore avversario mandano il punteggio sul 15-10. Silvestre e Ba a muro rimpinguano il vantaggio e le padrone di casa mantengono un margine rassicurante fino al 21-14 (firmato da un tocco morbido della centrale ex Modica), ipotecando il parziale, che termina 25-21 grazie ai punti realizzati da Vescovo e Ba.

Al ritorno in campo, con Matrullo al posto di Lena, Todo Sport prova ad approfittare di un calo di concentrazione delle melillesi, mettendo a segno un parziale che, dall’1-3, porta le calabresi sul 9-5. Scandurra ferma il gioco per catechizzare le sue ragazze, che rientrano con lo stesso atteggiamento del primo set.

Il servizio errato di Lopez e i punti realizzati da Silvestre, Ba e Vescovo fanno segnare il 9-9. Melilli va in vantaggio per la seconda volta nel set sul 12-11 con Vescovo e, da quel momento, prende l’abbrivio per arrivare in fondo: parziale di 13-3 (cui contribuiscono Matrullo in attacco e Barbagallo in difesa, oltre alle “solite” Vescovo e Ba), e secondo set condotto agevolmente in porto 25-14.

Le ragazze del presidente Luigi Distefano ripartono forte: 4-0 con il primo tempo di Lucescul e Silvestre e l’ace della prima. Cambio palla sull’errore in battuta della 12 di Scandurra. Non appena le ospiti provano a riavvicinarsi, sul 4-3, Ba, Matrullo, Silvestre e Minervini (brave in tutti i fondamentali) le rimandano a distanza di sicurezza. Sul 13-5 (fast di Silvestre e successivo muro di Minervini e Lucescul), partita in pugno. Sul 14-6 Pasquini rileva Ba, sul 17-8 tocca a Pecoraro, che dà il cambio a capitan Minervini in regia. Entrambe vanno a referto, con un punto ciascuno. Gli ultimi punti portano la firma di Lucescul: sono quello del 23-14 in attacco e quello del 25-15 al servizio. Melilli Volley vince comodamente, portandosi a quota 43 punti in classifica generale.