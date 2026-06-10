Melilli Women campionesse regionali Under 15: trionfo con un netto 7-0 sul Trapani

L’ASD Melilli Women conquista il titolo di Campione Regionale Under 15 Femminile al termine di una stagione straordinaria, coronata da una prestazione maiuscola nell’ultima gara contro il Trapani Calcio Femminile, superato con un perentorio 7-0.

Una vittoria netta che certifica il percorso di crescita di un gruppo affiatato, capace di distinguersi per qualità, determinazione e spirito di squadra lungo tutto l’arco del campionato. Le giovani atlete hanno saputo imporre il proprio gioco sin dalle prime giornate, dimostrando continuità di rendimento e grande maturità sportiva.

Il successo finale rappresenta il giusto premio per il lavoro svolto durante l’intera stagione, frutto dell’impegno quotidiano delle calciatrici, della guida dello staff tecnico e del sostegno costante della società. Un percorso costruito passo dopo passo, che ha permesso al Melilli Women di emergere come una delle realtà più solide del panorama giovanile femminile regionale.

Grande soddisfazione anche da parte delle famiglie, sempre presenti e partecipi nel sostenere la crescita sportiva ed educativa delle atlete.

Un risultato che va oltre il campo da gioco e che rappresenta un orgoglio per tutta la comunità di Melilli, che celebra così le sue giovani campionesse regionali.