Memorial Sebastiano Melfi, al Laghetto Macrostigma di Rosolini vince Salvo Corso

Sport · Seconda edizione

Una domenica da ricordare quella vissuta ieri presso il Laghetto Macrostigma di Rosolini, dove l’ASD Siracusa Pesca Sport e Ambiente ha dato vita alla seconda edizione del Memorial Sebastiano Melfi.

Una manifestazione che ha visto protagonisti 50 partecipanti, accompagnati da tantissime famiglie, mogli, fidanzate e soprattutto bambini, trasformando una giornata di pesca sportiva in una grande festa di amicizia e condivisione.

“Una giornata dal grande valore sociale, dove si sono incontrate generazioni diverse: nonni fianco a fianco con i propri nipoti, genitori insieme ai figli, amici uniti dalla stessa passione – fanno sapere dal direttivo dell’ASD Siracusa Pesca Sport e Ambiente composto dal presidente Roberto Incremona, dal vicepresidente Carmelo Corallo, dal tesoriere Daniele Privitera e dal segretario Salvo Mangano -. E poi la presenza del nostro grande Fabio, testimonianza di quanto lo sport possa e debba essere inclusione, senza barriere e senza distinzioni. Perché per la nostra Associazione la pesca non è soltanto una disciplina sportiva, ma uno straordinario strumento per unire le persone e regalare a tutti la gioia di sentirsi parte di una grande famiglia”.

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Il momento più emozionante è arrivato prima della premiazione, quando il Presidente Roberto Incremona ha voluto ricordare con parole sentite lo “Zio Iano”, Sebastiano Melfi, a cui è dedicato il Memorial. Un momento toccante, reso ancora più speciale dalla presenza del figlio Matteo e del nipote Seby.

A rendere ancora più prestigiosa la manifestazione, la presenza del vicesindaco di Siracusa Edy Bandiera, che ha preso parte alla cerimonia di premiazione.

A conquistare la seconda edizione è stato Salvo Corso, primo classificato del proprio settore e primo assoluto su 50 partecipanti. A lui vanno i complimenti di tutta l’Associazione. Ma al di là delle classifiche e dei premi, anche questa volta a trionfare sono stati i valori più importanti: il rispetto, l’amicizia, l’inclusione e la passione che unisce generazioni diverse.

“La vittoria più bella per noi è stata vedervi felici!” È questo il messaggio che il Direttivo dell’ASD Siracusa Pesca Sport e Ambiente vuole lasciare a tutti coloro che hanno reso indimenticabile questa seconda edizione.

Perché i trofei si alzano, le classifiche si archiviano, ma le emozioni e i ricordi restano per sempre.