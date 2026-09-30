Mensa scolastica a Siracusa. Bandiera: “attendiamo elenchi da scuole, avvio a ottobre”

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Il servizio di mensa scolastica a Siracusa non è ancora partito, ma l’amministrazione punta ad avviarlo entro la metà di ottobre. A fare il punto è l’assessore alle Politiche scolastiche Edy Bandiera, che indica nella raccolta dei dati dagli istituti il passaggio necessario per programmare l’inizio del servizio. “Come ogni anno l’amministrazione richiede agli istituti scolastici gli elenchi e la documentazione necessaria per procedere alla programmazione – ha spiegato Bandiera -. Abbiamo chiesto informazioni sul numero delle classi e sul numero degli alunni già da un mese”.

Secondo l’assessore, il ritardo sarebbe legato alla necessità di completare la raccolta delle informazioni da parte delle scuole: “ad oggi non mi risulta che in nessun istituto scolastico della provincia o della regione sia partito il servizio mensa. All’inizio dell’anno scolastico molte scuole lavorano ancora con orario ridotto e questo rende necessario attendere il completamento della programmazione”.

La richiesta di documentazione era stata inviata dagli uffici comunali il primo settembre e successivamente reiterata il 22 settembre tramite Pec. “La documentazione non è ancora completa – sottolinea – Torneremo a sollecitare gli istituti perché prima riceviamo tutti gli elementi, prima possiamo interfacciarci con la ditta e programmare concretamente il servizio”.

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Sul procedimento pesa anche un ulteriore elemento: il ricorso presentato al Tar dalla ditta classificata seconda nella gara per l’affidamento del servizio: “la ditta che è arrivata seconda ha legittimamente presentato ricorso, dal proprio punto di vista, perché la società che dovrebbe gestire il servizio si trova in liquidazione”. L’assessore richiama una vicenda che presenta analogie con altre situazioni societarie recentemente emerse in città (Tekra e Risam per quanto riguarda i rifiuti), pur precisando che il percorso amministrativo è seguito dagli uffici competenti.

Su una possibile data di avvio, però, Bandiera non si sbilancia su un giorno preciso e indica una finestra temporale: “Entro almeno la metà di ottobre mi sembra una scadenza anche larga, spero di arrivare prima. Nei prossimi giorni abbiamo il dovere di informare le famiglie”.

Resta però una condizione indispensabile: l’acquisizione di tutti gli elementi dalle scuole è una condizione necessaria, perché senza questi dati non si può procedere all’organizzazione del servizio.