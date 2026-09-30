Mensa scolastica a Siracusa, Forza Italia: “Del servizio ancora nessuna traccia”

Politica · Scuola

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Il servizio di mensa scolastica dovrebbe partire il 1° ottobre, ma a poche ore dalla data indicata dall’Amministrazione comunale, secondo i consiglieri comunali di Forza Italia, alle famiglie non sarebbe ancora arrivata alcuna comunicazione ufficiale sulle modalità di adesione, sui costi e sull’organizzazione del servizio.

“Apprendiamo con rammarico che, nonostante i ripetuti annunci dell’Amministrazione comunale circa l’attivazione del servizio di mensa scolastica per il 1° ottobre, ad oggi non risulta pervenuta alle famiglie alcuna comunicazione ufficiale”, affermano i componenti del gruppo consli

Il consigliere sottolinea le possibili ripercussioni sull’organizzazione del tempo pieno e sulla gestione familiare. “Il tempo pieno senza mensa non è attuabile – sostiene – e costringere i genitori a soluzioni improvvisate, a recuperare i figli in orario ridotto o a gestire un servizio essenziale in modo arrangiato significa scaricare sulle famiglie le inefficienze dell’Amministrazione”.

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Il gruppo, inoltre, ricorda di aver chiesto nelle scorse settimane maggiore chiarezza sulla programmazione del servizio e afferma di aver ricevuto rassicurazioni sull’avvio regolare.

Da qui le richieste rivolte all’Amministrazione comunale: chiarimenti sulle ragioni del mancato avvio, una data certa per l’attivazione della mensa e una comunicazione urgente e trasparente alle famiglie coinvolte.

“Il diritto allo studio e il supporto alle famiglie non possono essere oggetto di propaganda e annunci spot. Servono atti concreti”, concludono dal gruppo.