Mensa scolastica a Siracusa. Gara in ritardo, firmata la proroga tecnica: servizio garantito fino a Natale

Prorogato il servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2024/2025. La dirigente del settore Istruzione del Comune di Siracusa, Adriana Butera, ha recentemente adottato una determinazione che garantisce la continuità del servizio con l’approvazione della proroga tecnica, così che la mensa nelle scuole dell’infanzia e primarie non subisca interruzioni, permettendo una gestione regolare e senza disagi per le famiglie e gli studenti. Gli uffici stanno completando l’acquisizione delle banche dati degli studenti fruitori, quindi si procederà con l’avvio della mensa quando gli istituti concluderanno la trasmissione degli elenchi, soprattutto relativi alle prime classi formate quest’anno. L’idea, secondo l’assessore alle Politiche scolastiche Edy Bandiera, è di prevedere l’avvio a metà ottobre.

La dirigente ha preso atto dell’impossibilità di concludere la gara in tempo utile per l’affidamento del servizio e, di conseguenza, ha previsto una proroga tecnica per il periodo che coprirà almeno fino alle vacanze natalizie 2025, o comunque fino al subentro del nuovo affidatario, che sarà scelto tramite procedura di gara pubblica.

Il servizio sarà gestito, come previsto dal contratto precedente, dalla società Grande Ristorazione S.r.l., che, assieme alla società cooperativa Cot, è risultata aggiudicataria della gara dell’anno scorso, con un contratto che sarà esteso fino a fine dicembre 2025. La società ha già espresso la propria disponibilità a proseguire con le stesse condizioni economiche e contrattuali precedenti, consentendo così di mantenere invariati i costi per il servizio di refezione scolastica.

L’importo complessivo per il servizio è stato quantificato in 666.723,41 euro, di cui una parte sarà coperta dal bilancio del Comune, con una suddivisione tra spese per mense scolastiche e incentivi tecnici.

L’obiettivo di questa proroga è quello di garantire una gestione fluida del servizio e, soprattutto, evitare interruzioni che potrebbero creare disagi nelle scuole del territorio. Il servizio di refezione scolastica, infatti, rappresenta un elemento fondamentale per il benessere e la regolare frequenza scolastica dei bambini, che ogni giorno usufruiscono del pasto scolastico come parte integrante della loro giornata educativa.