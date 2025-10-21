Mensa scolastica a Siracusa. Le lamentele di alcuni genitori e la risposta di Grande Ristorazione

Alcuni genitori degli alunni del XIII Istituto comprensivo Archimede di Siracusa, che usufruiscono del servizio di refezione scolastica, hanno sollevato una serie di preoccupazioni riguardo ai disservizi riscontrati nella fornitura e distribuzione dei pasti destinati al plesso della scuola di via Carlo Forlanini. In una nota, firmata da una madre (Laura Surdo), i genitori evidenziano problemi come ritardi nelle consegne, quantità di cibo insufficienti, condizioni inadeguate dei piatti e non corrispondenza tra i pasti effettivamente serviti e quelli previsti dal menù. Una situazione che, secondo quanto riportato, ha costretto alcuni bambini a non pranzare, lasciando tutto nei piatti.

Inoltre, sono stati segnalati problemi legati alla qualità e alla conservazione dei cibi, come il pane spesso duro e i formaggi freschi non adeguatamente conservati. I genitori hanno anche sollevato dubbi sulle condizioni di alcuni contenitori per la distribuzione della frutta e sui mezzi di trasporto utilizzati, aumentando le preoccupazioni circa la sicurezza e l’igiene del servizio. Di fronte a queste criticità, molti genitori hanno deciso di sospendere le prenotazioni dei pasti fino a quando non verranno risolte le carenze e garantito un servizio adeguato alla salute dei bambini.

In risposta alle segnalazioni, l’amministratore delegato di Grande Distribuzione (Corrado Spataro), la società che si occupa della fornitura del servizio di mensa scolastica, ha fornito alcune precisazioni e chiarimenti: “In riferimento alle segnalazioni ricevute, ci preme fare alcune precisazioni riguardanti il servizio di refezione scolastica fornito dalla nostra società. Innanzitutto, è importante sottolineare che il numero degli studenti destinatari del servizio di mensa è definito e gestito esclusivamente dagli uffici comunali competenti. Eventuali variazioni o incertezze nella consegna dei pasti sono direttamente legate a queste informazioni, che purtroppo non sono sempre state comunicate con la precisione necessaria. Ciò ha inevitabilmente impattato sulla regolarità e sulla puntualità del servizio, ma stiamo lavorando attivamente con il Comune per risolvere queste problematiche. Per quanto riguarda le porzioni e la varietà dei pasti, desideriamo rassicurare le famiglie che ogni dieta è attentamente elaborata in conformità con le linee guida stabilite dall’ASP. L’obiettivo principale è garantire un’alimentazione equilibrata che contribuisca al benessere e alla salute dei bambini, evitando problemi legati a obesità e cattiva alimentazione. Le porzioni vengono quindi adattate alle esigenze nutrizionali dei piccoli utenti, seguendo un piano alimentare che rispetta i parametri previsti per l’età. Infine, vogliamo ricordare come la nostra organizzazione, oltre a garantire pasti sicuri e correttamente conservati, è impegnata nel rispettare tutte le normative igieniche e sanitarie e che l´ introduzione di pasti esterni, non solo potrebbe compromettere la sicurezza alimentare degli altri bambini, ma potrebbe causare situazioni pericolose dal punto di vista della salute pubblica a causa delle possibili contaminazioni. Ribadisco il nostro impegno a migliorare continuamente il servizio, restando a disposizione per qualsiasi confronto costruttivo con l’amministrazione e le famiglie al fine di garantire il benessere e la sicurezza degli alunni”