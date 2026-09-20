Mercatini, il Pci Siracusa denuncia: “Situazione fuori controllo in piazza Santa Lucia”

Politica · degrado

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Condizioni igieniche e di decoro ritenute insufficienti nelle aree cittadine interessate dai mercati. A denunciarlo è Vittorio Gambuzza, del Pci Siracusa, che ha inviato una richiesta di intervento all’amministrazione comunale dopo alcuni sopralluoghi effettuati, anche a seguito delle segnalazioni dei residenti.

Nel documento, indirizzato al sindaco, al vicesindaco e agli assessori competenti, viene evidenziata in particolare la situazione di piazza Santa Lucia, dove si svolge il mercatino domenicale. Secondo Gambuzza, per la seconda settimana consecutiva sarebbero emerse criticità legate alla pulizia e all’igienizzazione dell’area al termine delle attività mercatali.

Il Pci parla di una situazione “fuori controllo”, denunciando l’accumulo di sporco su pavimentazione, panchine, aiuole, marciapiedi e strade limitrofe e segnalando l’assenza di lavaggi periodici delle superfici. Vengono inoltre evidenziate problematiche relative alla raccolta differenziata, definita “pari a zero”, e alla presenza di rifiuti abbandonati.

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Tra le criticità segnalate anche la proliferazione di topi e blatte nelle zone interessate dai mercati cittadini, compresa l’area della fiera del mercoledì, il mercatino di via Giarre e il mercato ortofrutticolo comunale. Per questo motivo è stato richiesto l’intervento della Polizia Ambientale per effettuare verifiche e accertamenti.

Secondo Gambuzza, i tre operatori impegnati nelle attività di pulizia dopo il mercatino domenicale avrebbero svolto un lavoro significativo nella raccolta dei rifiuti e nello spazzamento manuale della piazza, ma l’assenza di interventi di lavaggio continuerebbe a determinare condizioni igieniche critiche.

Nella nota vengono inoltre segnalate alcune carenze strutturali, tra cui la mancanza di diversi punti luce, l’assenza di uno scivolo di accesso tra la chiesa e il corpo centrale della piazza e la necessità di interventi di manutenzione su pavimentazione, sedute e aiuole.

Il Pci Siracusa chiede quindi un piano di interventi duraturo che garantisca maggiore igiene, decoro e manutenzione nelle aree interessate dai mercati cittadini, con particolare attenzione a piazza Santa Lucia, luogo simbolo della città e meta di fedeli e turisti.