Mercato chiuso, il Siracusa saluta (anche) Sapola e accoglie Riccardi

Sul gong ultimo arrivo per il Siracusa in quella che è stata la giornata finale della sessione invernale di mercato: agli azzurri si aggiunge infatti Pasquale Riccardi, un esterno offensivo classe 2002, che arriva dal Sorrento, club con il quale in questa prima parte di stagione ha collezionato 16 presenze. In precedenza, in Serie C, ha giocato anche con Monopoli e Potenza.

Ai saluti, invece, Motiejus Sapola: arrivato in prestito dal Pisa, il prestito con la società nerazzurra è stato risolto.

Sempre ieri erano arrivati in azzurro Jacopo Simonetta e Andrea Marafini, il primo un centrocampista offensivo classe 2006 proveniente dal Como, dove ha militato nella formazione Primavera 2. Per lui 12 presenze impreziosite da 3 gol e 3 assist, numeri che raccontano di un profilo giovane ma già capace di incidere. Il secondo difensore centrale classe 2000, romano, proveniente dalla Vibonese ma con già diverse esperienze in Serie C con Pineto, Recanatese e Renate.

Il Siracusa esce completamente rinnovato da questa sessione di mercato. Sono infatti usciti: Guadagni, Di Paolo (al Cagliari ma resta in prestito a Siracusa fino a fine stagione), Alma, Catena, Molina, Frosali, Kratsev, Parigini e Sapola, mentre sono arrivati il giovane attaccante Gabriel Arditi, Enrico Di Gesù, Orazio Pannitteri, Thiago Capomaggio, Alessandro Sbaffo, oltre ai tre annunciati ieri.

Adesso sarà il campo a dire se le scelte di questo mercato sono state giuste, anche se i prossimi impegni sono tra quelli più difficili: Potenza e Cosenza in trasferta, prima del derby contro il Catania al De Simone il giorno di San Valentino. Un trittico durissimo, che dirà molto sul reale volto del nuovo Siracusa.