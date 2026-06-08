Mercato ittico di Siracusa, gara deserta. Bandiera rilancia: “Nuovo bando e più apertura alle realtà del territorio”

Si conclude senza aggiudicazione il percorso avviato dal Comune di Siracusa per l’affidamento in concessione della gestione polifunzionale e innovativa del Mercato ittico cittadino. Con una determina dirigenziale del Settore Attività Produttive e Suap è stata infatti disposta l’esclusione dell’unico partecipante alla procedura e la conseguente chiusura del bando.

La gara, avviata con procedura aperta sopra soglia comunitaria e basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, era finalizzata a individuare un soggetto in grado di rilanciare la struttura attraverso attività a servizio dell’economia e delle culture marinare del territorio.

A presentare istanza era stata una sola società. Nel corso delle verifiche previste dalla normativa sugli appalti pubblici è però emersa un’irregolarità amministrativa. L’amministrazione aveva richiesto eventuali chiarimenti all’operatore economico, senza ricevere riscontro entro i termini previsti. Per questo motivo il Comune ha disposto l’esclusione della società dalla procedura, ma essendo l’unico soggetto partecipante, la gara è stata conseguentemente dichiarata chiusa senza alcuna aggiudicazione.

Sulla vicenda è intervenuto il vicesindaco e assessore alle Attività produttive, Edy Bandiera, che ha voluto ricostruire il lungo percorso amministrativo che ha portato alla realizzazione della nuova struttura, sottolineando come il mancato affidamento non possa essere attribuito all’ente pubblico.

“Le amministrazioni che in questi anni si sono succedute hanno fatto tutto ciò che era nelle loro possibilità e competenze – ha dichiarato Bandiera –. Voglio ricordare che già l’amministrazione Garozzo aveva elaborato un progetto innovativo e lungimirante per il rilancio del Mercato ittico. Successivamente, l’amministrazione Italia ha portato avanti quel percorso ottenendo un finanziamento di circa 3 milioni di euro destinato alla riqualificazione della struttura. Un risultato raggiunto quando ricoprivo il ruolo di assessore regionale alla Pesca e che dimostra come, negli anni, ci sia stata una precisa volontà istituzionale di restituire alla città un’infrastruttura moderna e funzionale”.

Bandiera ha evidenziato come il percorso si sia concretizzato con il completamento dei lavori e la consegna alla città di una struttura completamente rinnovata. “L’opera è stata ultimata, collaudata e inaugurata in occasione del G7 Agricoltura – ha ricordato -. Oggi il Mercato ittico dispone di spazi adeguati, attrezzature moderne e servizi in grado di rispondere alle esigenze di un settore strategico per l’economia locale. In altre parole, il pubblico ha fatto tutto ciò che doveva fare: ha progettato, reperito le risorse, realizzato l’intervento e messo a disposizione una struttura pronta all’uso“.

Il vicesindaco ha quindi invitato a distinguere tra il lavoro svolto dall’amministrazione e l’esito della procedura di affidamento. “La gara è stata predisposta nel rispetto delle norme e con l’obiettivo di individuare un soggetto capace di garantire una gestione innovativa e sostenibile del mercato – ha spiegato Badinera -. Purtroppo l’unico partecipante non ha superato le verifiche previste. È evidente che si tratta di una circostanza che non mette in discussione il valore dell’investimento realizzato né il percorso amministrativo compiuto in questi anni”.

Infine, Bandiera ha assicurato che il Comune continuerà a lavorare per individuare una soluzione che consenta l’avvio delle attività. “Come già detto passeremo da un nuovo bando europeo – precisa -, ma con la forza e la consapevolezza dell’esperienza maturata. Probabilmente rivedremo i requisiti del bando, in modo da favorirne la partecipazione e ancora una volta proveremo a incontrare le realtà locali, invitandole ad aggregarsi e partecipare alla gara. Poi, se anche il prossimo bando non dovesse sortire effetti, vorrà dire che il Comune potrà anche valutare la gestione diretta della struttura, seppur con le evidenti difficoltà del caso.”

Struttura che Bandiera ha voluto precisare essere totalmente integra anche negli arredi. “Questo perchè – conclude il vicesindaco – sin dalla sua inaugurazione è controllata h24 con telecamere collegate a una sala operativa. Motivo per cui se spesso si vedono le luci accese anche in orario notturno, è proprio per garantire la vigilanza della struttura”.