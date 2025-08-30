Mercato Ortofrutticolo di Siracusa. Esposto per criticità igienico-sanitarie: “servizi igienici in condizioni di degrado da mesi”

Nuova segnalazione sullo stato del Mercato Ortofrutticolo di via Elorina. Salvatore Russo, referente di Alternativa Libera, ha presentato un esposto-istanza – cui sono allegate anche documentazioni fotografiche che attestano lo stato dei luoghi – indirizzato al Prefetto di Siracusa e all’ASP 8 – Dipartimento di Prevenzione, denunciando una situazione di “grave degrado” dei servizi igienici presenti nella struttura.

Secondo quanto riportato nel documento, i bagni del mercato verserebbero da mesi in condizioni tali da configurare un evidente rischio igienico-sanitario, già segnalato più volte al Comune ma – si legge – senza che ad oggi siano stati adottati provvedimenti risolutivi.





L’esposto richiama diverse normative di riferimento, dal D.Lgs. 81/2008 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro al Regolamento CE 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, fino alle disposizioni regionali e comunali in materia di igiene e sanità pubblica.

Russo chiede quindi l’effettuazione di urgenti accertamenti e l’adozione di misure idonee a garantire il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie, “a tutela della salute pubblica e degli operatori del settore”.